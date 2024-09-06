افتتاح مكتب فرعي لمركز تريندز الإماراتي للبحوث والاستشارة في كوريا

بالتعاون مع مركز "تريندز" الإماراتي للبحوث والاستشارات، ومعهد آسياتيك للبحوث، ومركز دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية في جامعة كوريو الكورية، احتفلت سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى كوريا الجنوبية أمس الخميس بافتتاح المكتب الفرعي لمركز تريندز الإماراتي في كوريا، كما قامت بتنظيم ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل مستدام وآمن".

وجاءت هذه الأحداث تنفيذا لاتفاقية التعاون البحثي التي تم توقيعها في شهر أكتوبر من العام الماضي بين مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومعهد آسياتيك للبحوث، ومركز دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية في جامعة كوريو، من أجل تعزيز أواصر التعاون في مجالات البحث العلمي والدراسات واستطلاعات الرأي، إلى جانب تعظيم المشاركة بين الأطراف الثلاثة لتبادل الأبحاث والإصدارات وتنظيم الندوات والمحاضرات المشتركة.

وفي هذا العصر الذي يتحول فيه كل جانب من جوانب المجتمع بوتيرة سريعة من خلال الذكاء الاصطناعي، ضمّت ندوة "الذكاء الاصطناعي من أجل مستقبل مستدام وآمن" قادة الفكر والمبتكرين وصناع السياسات لاستكشاف الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل عالمي مستدام وآمن.

ومثل الجانب الإماراتي في الندوة كل من السفير الإماراتي "عبد الله سيف النعيمي"، والرئيس التنفيذي لمعهد تريندز الدكتور "محمد عبد الله العلي"، وكبير الباحثين في معهد تريندز "سعاد الحمادي"، ومدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي ورئيس جمعية الروبوتات والأتمتة الإماراتية الدكتور "سعيد الظهيري"، والباحث وأخصائي المؤتمرات "زيد الظهيري"، والباحثة في معهد تريندز "نجلاء المدفع".

أما الجانب الكوري فمثله كل من الزميل الباحث في معهد سيجونغ الدكتور "هان إين تيك"، وأستاذ الأنظمة المعلوماتية في كلية الأعمال بجامعة "كيونغ هي" الدكتور "لي كيونغ جون"، والرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي الطبية الدكتور "كوان جون ميونغ"، إلى جانب الدكتور "موسى كيم جونغ دو" مدير مركز دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية في جامعة كوريو ومدير المكتب الكوري لمركز تريندز الإماراتي للبحوث والإشارات.

وأقيمت الندوة على جلستين، تمت في الأولى منهما مناقشة الذكاء الاصطناعي كمحفز للاستدامة. كما استكشفت الجلسة الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية.

وتعمقت فيها أيضا المناقشات بشأن الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتخفيف من تغير المناخ، وتحسين الموارد، والزراعة المستدامة، ونماذج الاقتصاد الدائري.

وتناولت الجلسة الأولى أيضا الاعتبارات الأخلاقية والمخاطر المحتملة المرتبطة بنشر الذكاء الاصطناعي في السعي لتحقيق الاستدامة، بهدف تحديد مسارات لابتكار الذكاء الاصطناعي المسؤول والعادل.

أما في الجلسة الثانية من الندوة فتم فيه تناول دور الذكاء الاصطناعي في التعريفات المستقبلية للأمن، حيث جرى استكشاف سبل قيام الذكاء الاصطناعي بإعادة تشكيل المجتمع السياسي البشري، بالإضافة إلى الإمكانات والمخاطر الاجتماعية للأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

كما استكشفت مناقشات هذه الجلسة الآثار الاجتماعية للذكاء الاصطناعي، مثل تأثيره على الاستقرار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي وانتشار المعلومات المضللة، من خلال تحليل العلوم الاجتماعية.