الجمعية الكورية العربية تنظم منتدى حول دخول سوق مجلس التعاون الخليجي

نظّمت الجمعية الكورية العربية والرابطة الكورية للتجارة الدولية، منتدىً يوم الثلاثاء الماضي حول دخول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك تحت رعاية وزارة الخارجية الكورية، وبحضور أكثر من 120 من رجال الأعمال والأكاديميين والطلاب الكوريين.

وجاء تنظيم هذا المنتدى بهدف دعم الشركات الكورية في تقدمها إلى الأسواق الخليجية، حيث زاد اهتمام الشركات الكورية بهذا الشأن خاصة بعد إبرام اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة بين كوريا والإمارات، واتفاقية التجارة الحرة بين كوريا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأقيم المنتدى على 3 جلسات، وتناولت الجلسة الأولى القضايا التجارية الراهنة في الدول الخليجية، حيث قدم الدكتور "كيم مون سو" من المعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية عرضا بعنوان "تغيرات بيئة الاستثمار والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي".

وقدمت الباحثة في الرابطة الكورية للتجارة الدولية "كانغ كوم يون" شرحا حول التفاصيل الرئيسية لاتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين كوريا والإمارات.

وفي الجلسة الثانية، قدم 3 خبراء من مختلف المجالات معلومات مفيدة تتعلق بالمجالات الواعدة والأشياء التي يجب على الشركات الكورية الانتباه إليها عند دخول الأسواق الخليجية.

وقال الدكتور "سوه سانغ هيون" الباحث في معهد بوسكو لأبحاث الإدارة إن صناعة الخدمات ستكون واعدة إلى جانب صناعة الطاقة والموارد والبنية التحتية.

أما الجلسة الثالثة فقدم فيها المستشارون من الرابطة الكورية للتجارة الدولية ومعهد كوريا للاختبار والبحوث، استشارات حول الممارسات التجارية واتفاقية التجارة الحرة وشهادات البضائع للتصدير.