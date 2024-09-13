فوز ليسا ولوسيرافيم وسيفنتين بجوائز للكيبوب في حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2024

أقيم أحد أكبر أحداث الموسيقى العالمية في UBS Arena بنيويورك يوم الأربعاء وهو حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2024 (VMAs) وكما توقعنا اتجهت الأنظار نحو الفائزين الكوريين وفازت كل من ليسا من بلاك بينك وفرقة الفتيات Le Sserafim وفرقة الفتيان Seventeen، حيث حصلت ليسا على جائزة أفضل أغنية كورية بوب لأغنيتها المنفردة Rockstar ومن الجدير بالذكر تفوقها على زملائها الفنانين جونغكوك وNCT Dream وNewJeans وStray Kids وTXT ويعد هذا هو الفوز الثاني لليسا في هذه الفئة، بعد جائزة عام 2022، مما يجعلها أول أغنية كورية بوب منفردة تفوز بالجائزة مرتين وقامت أيضا بأداء الأغنيتين New Woman وRockstar قبل الفوز بالجائزة.

كذلك فرقة Seventeen فازت بجائزة أفضل فرقة، وتفوقت على NSYNC وColdplay وImagine Dragons، بالإضافة إلى مرشحين آخرين لجوائز الكيبوب مثل TXT وNCT Dream وNewJeans, وكذلك لفرقة سيفنتين، فهذه هي الجائزة الثانية للفرقة من ذلك الحدث بعد فوزها بجائزة PUSH Performance of the Year في عام 2022

فازت أيضاً فرقة Le Sserafim بجائزةYear PUSH Performance of the لهذا العام عن أحدث أغنية رئيسية لها وهي Easy.