من المتوقع أن يتم عرض الفيلم الوثائقي الفلسطيني "No other land" أو "لا أرض أخرى" من إنتاج مشترك بين فلسطين والنرويج في مهرجان بوسان الدولي للسينما الذي ستنطلق دورته التاسعة والعشرون يوم 2 من شهر أكتوبر القادم في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان بوسان الدولي يعد أكبر المهرجانات السينمائية الآسيوية.

ويحاول هذا الفيلم الوثائقي إلقاء الضوء على ممارسات التهجير التي يعاني منها المواطنون الفلسطينيون في الضفة الغربية من الاحتلال الإسرائيلي، إذ يسجل الاعتداءات التي تعرضت لها منطقة "مسافر يطا" الفلسطينية منذ عام 2019 وحتى عام 2023.

يشار إلى أن الفيلم حاز على جائزتين من مهرجان برلين الدولي للأفلام عام 2024 وهما جائزتا "جمهور البانوراما" و"بيرلينالي" عن فئة أفضل فيلم وثائقي.

من المتوقع أن يتيح عرض الفيلم في هذا المهرجان الكبير فرصة قيمة لإدراك هواة الأفلام ليس من الكوريين فقط بل وأيضا الآسيويين بالشدائد التي يتعرض لها إخوتنا الفلسطينيون حاليا.