أغنية عربية يغنيها مغنٍ كوري في العاصمة الثقافية العربية

في الآونية الأخيرة أقيم عرض للثقافة الكورية في العاصمة الثقافية العربية "الشارقة" بالإمارات العربية المتحدة.

ونظمت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، بالتعاون مع المركز الثقافي الكوري في الإمارات بقصر الثقافة بالشارقة، عرض «بونغريو » المتجول للثقافة الكورية.

خاصة أسهم استخدام الطبول وهي آلة موسيقية مشتركة في التراثيْن الكوري والإماراتي في تحقيق تواصل ثقافي عميق بين الشعبين.

وقالت الآنسة "مُنى" التي استمتعت بالعرض إن أداء الطبول كان مثيرا، مشيرة إلى أن الطبول موجودة في كل مكان. وأضافت قائلة "إنني شعرت وكأننا مترابطون معا".

وكان الجمهور سعداء بالألحان المُبهجة التي عزفتها فرقة "سامولنوري" الكورية. كما كانت رقصةُ المروحة اليدوية التي تصور المناظر الطبيعية الكورية ورقصةُ "بونغريو" التي تعبر عن أناقة النبلاء في عهد مملكة جوسون الكورية، كافيتين لإظهار تميز التقاليد الكورية.

وعلى وجه الخصوص، عندما غنى مغنٍ كوري أغنية عربية شهيرة باللغة العربية، أطلق الجمهور تصفيقا كبيرا. وقالت طالبة جامعة الشارقة "نور" التي تدرس في معهد الملك سيجونغ إنهم عرضوا حدثا خاصا في النهاية حيث غنى أحد المطربين أغنية باللغة العربية، وهو ما كان رائعا للغاية.

ومن جانبه قال المغني الكوري إن الجمهور هللوا كثيرا وأطلقوا صفيرا مما جعلني أصبح أكثر حماسا وبالتالي قدمت عرضا وأنا في متعة كبيرة.

تعتبر الشارقة من أكثر المناطق العربية اهتماما بالتبادلات الثقافية مع كوريا الجنوبية وتخطط لزيادة الأنشطة التضامنية مع المركز الثقافي الكوري ومعهد الملك سيجونغ هناك.