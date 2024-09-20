نيفر الكورية تعمل على بناء نموذج لغوي كبير في السعودية

من المتوقع أن تتعاون شركة نيفر الكورية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في تطوير نموذج لغوي كبير يعتمد على اللغة العربية.

ووفقا لما ذكرته نيفر مؤخرا، وقع الجانبان الكوري والسعودي مذكرة تفاهم يوم 10 من الشهر الجاري على هامش "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي عُقدت لمدة 3 أيام في العاصمة "الرياض".

وبناء على المذكرة، قرر الجانبان التعاون على نطاق واسع في مجالات الذكاء الاصطناعي والسحابة الإلكترونية ومراكز البيانات والروبوتات.

وعلى وجه التحديد، يخطط الجانبان للتعاون في مختلف المشروعات التي تحضرها الهيئة السعودية بما في ذلك تطوير الحلول والخدمات المتعلقة بمراكز البيانات والحلول السحابية وإنشاء النموذج اللغوي الكبير باللغة العربية وتطوير الخدمات ذات الصلة والبحث والتطوير للروبوتات الذكية وخدمات التطبيقات ذات الصلة.

يذكر أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي هي منظمة مباشرة تابعة لولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" وهي تقود "الرؤية السعودية 2030".

وبهذه المناسبة أكدت نيفر على أنها ستستمر في العمل كشريك تكنولوجي مثالي للمملكة العربية السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى جانب التعاون القائم في مجال تقنية التوأمة الرقمية.

ويمكن تفسير هذه الاتفاقية على أنها خطوة طموحة من الشركة الكورية لتسريع جهودها لاستهداف سوق الشرق الأوسط في مجال الذكاء الاصطناعي.