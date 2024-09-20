من المتوقع أن تكشف شركة كيا الكورية لصناعة السيارات عن أولى شاحناتها العالمية الجديدة "ذا كيا تاسمان" لأول مرة في العالم في المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر القادم.

وسوف تشارك كيا في "معرض جدة الدولي للسيارات" الذي سيُعقد في مدينة جدة بالمملكة في الفترة من يوم 29 أكتوبر إلى يوم 2 نوفمبر من هذا العام.

وتخطط للكشف عن الشاحنة البيك أب "تاسمان" في أول عرض عالمي بعد 6 أشهر من الكشف عن تصميمها في شهر أبريل الماضي وسوف يقوم رئيس كيا "سونغ هو صونغ" بتقديم السيارة تاسمان بنفسه والكشف عن المواصفات التفصيلية لها، بما في ذلك القوة والأداء.

يذكر أن تاسمان عبارة عن مشروع طموح لكيا التي يعود تاريخها إلى 80 عاما، وهي أول شاحناتها البيك أب التي تقوم بتطويرها بواسطة تقنياتها الخاصة.

وتخطط كيا للكشف عن الشاحنة تاسمان على المسرح العالمي من خلال معرض جدة للسيارات، وإطلاقها وبيعها في الأسواق الأسترالية والإفريقية والشرق أوسطية، بدءاً بكوريا في النصف الأول من عام 2025.

وتقوم كيا بإصدار معلومات حول تاسمان شيئا فشيئا منذ أبريل الماضي. وفي نفس الشهر كشفت عن الطراز المموه وأصل اسم السيارة.

وقد أوضحت أن لقب تاسمان من تسمانيا، جزيرة الإلهام الواقعة في أقصى جنوب أستراليا، ومضيق تاسمان.

وجذبت الشركة انتباه الزوار من خلال عرض نموذج في "معرض بوسان للتنقل" الذي أقيم في مدينة بوسان الكورية في شهر يونيو الماضي، وفي شهر يوليو التالي، أصدرت مقطع فيديو للتسويق يشرح ولادة تاسمان.

وأوضحت كيا أنها توصلت إلى تصنيع الشاحنة تاسمان بعد أكثر من 18 ألف اختبار صارم على مدى 4 سنوات في مناطق مختلفة بما في ذلك كوريا والولايات المتحدة والسويد وأستراليا والشرق الأوسط.