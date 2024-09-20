ينظم متحف ديكو في مدينة ديكو بكوريا الجنوبية مختلف المعارض للفنانين الأجانب البارزين بشكل منتظم.

وهذا العام، يعرض المتحف مجموعة من الأعمال المليئة بالجمال البصري للفنان المصري "وائل شوقي" الذي يجذب هذه الأيام اهتماما كبيرا على المستوى العالمي.

فعندما ندخل قاعة المعرض، نواجه 3 شاشات كبيرة تضم صورا لقرية ها هوي، ومدرسة "بونغ سان" التقليدية في منطقة أن دونغ، ومصنع للتخلص من نفايات الأجهزة المنزلية في منطقة كيونغ سان في كوريا الجنوبية.

كما نستمع إلى أغنية تغنيها فرقة "إينالتشي" لنقل حكايات كورية شفهية وحكايات خرافية باسم موسيقى "بانسوري". وعلى الرغم من أن عنوان العمل غير ظاهر، فقد أُطلق عليه اسم "قصة حب"، وهو ما يربطنا بكل شيء في كل مكان.

وقال الفنان وائل شوقي إنه اكتشف أن كل هذه القصص مرتبطة ببعضها البعض، وهي قصص مختلفة تتكشف في بلدان مختلفة، ولكن في النهاية، كلها قصص حب، والحب شيء ميتافيزيقي.

ويسخر مقطع الفيديو في القسم الثاني من المعرض من حلم البشر العقيم بالعثور على كنز الملك الفرعون المجهول.

أما مقطع الفيديو في القسم الثالث فيثير إحساسا بالغموض من خلال إظهار أشخاص يرتدون أقنعة مصنوعة من مادة السيراميك مع وجود مدينة بومبي في الخلفية.

الجدير بالذكر أن وائل شوقي يحظى برواج كبير في عالم الفن المعاصر من خلال المشاركة النشطة في مختلف المعارض الفنية الدولية

وباستخدام لغته البصرية القوية، يواصل أعماله الإبداعية، سائلا "هل ما نراه أو نؤمن به صحيح؟، هل هناك منظور جديد؟"

وأوضحت الناقدة الفنية الكورية "لي جونغ مين" في المتحف أن الفنان يظهر لنا الخيال الفني من خلال القصص التي تربط الماضي بالحاضر أو من الأساطير إلى الحياة اليومية.

وفي المعرض الفردي الذي سيستمر حتى يوم 23 فبراير القادم، يتم استعراض أكثر من 70 عملا، بما في ذلك تركيبات ومجسمات، إلى جانب مقاطع الفيديو الثلاثة.