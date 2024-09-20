ليلى بنت البحرين: تحقيق الحُلم

الأستاذة/ ليلى التوبلاني من مملكة البحرين، حصلت مؤخرا على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "جونغ آنغ" الكورية، بعدما كانت قد درست اللغة الكورية في بلدها البحرين لمجرد متابعة الدراما الكورية، وقد تخرجت في الجامعة في البحرين وعملت في إحدى الشركات. وتقول في مقابلة مع القسم العربي إن جائحة كورونا أدت إلى تباطؤ الأعمال، وهو ما دفعها إلى اتخاذ قرار بمواصلة دراستها في مرحلة الماجستير من خلال الحصول على منحة دراسية في كوريا، موضحة كيفية حصولها على هذه المنحة.









وتشير الأستاذة ليلى إلى أنها ظلت نشيطة في المجالات الطلابية الاجتماعية بالتوازي مع دراستها في كوريا، بما في ذلك ممارسة أنشطة تطوعية، وهو ما أكسبها خبرات كبيرة حول الحياة والثقافة في كوريا. كما تقول الأستاذة ليلى إنها عندما قررت اختيار دراسة إدارة الأعمال شعرت بأنها وجدت نفسها في هذا المجال وأحبته، وحصلت على الدعم من والدتها، ولم تندم على قرارها بعد ذلك. وتتحدث أيضا عن المحتويات التي تنشرها حول السفر في كوريا بالتعاون مع منظمة السياحة الكورية على قناتها على إنستغرام، وهو ما يلقى استجابة عالية من قبل المتابعين. وتؤكد الأستاذة ليلى التوبلاني على أهمية دراسة اللغة الكورية لمن يرغب في الحياة أو العمل أو الدراسة في كوريا، كما تقول إنه إذا كان أي شخص لديه حلم بالدراسة أو العمل خارج بلده فيجب أن يسعى إلى تحقيق هذا الحلم، وهذا هو ما نجحت فيه بالفعل.









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