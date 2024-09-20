إقامة مهرجان سيول للمشي 2024 في نهاية الأسبوع





تماشيا مع قدوم فصل الخريف المعتدل والجميل من المتوقع أن تشهد العاصمة سيول إقامة أكبر مهرجان للمشي في البلاد في نهاية هذا الأسبوع وسف يتم فيه قطع 6 كيلومترات من بلازا دونغ ديه مون للتصميم إلى ساحة كوانغ هوا مون.

وقالت بلدية سيول أمس إنها ستنظم مهرجان سيول للمشي لعام 2024 يوم 29 من سبتمبر الجاري. وسوف يشمل مسار المشي عددا من المعالم السياحية المنتشرة في وسط سيول بما في ذلك بوابة "دونغ ديه مون" ومنطقة قصر "تشانغ دوك" وقصر "كيونغ بوك".

من المتوقع أن يتيح هذا المهرجان للمواطنين فرصة قيمة لتعزيز الصحة العقلية والجسدية معا إلى جانب التمتع بالجو الخريفي الجميل إن شاء الله.