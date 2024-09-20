ظهور نتائج ملموسة لمشروع استعادة طبيعة نهر الهان





اتضح أن محيط نهر الهان الذي كان مغطىً بخرسانة رمادية قبل عقدين من الزمان صار يستعيد القدرة على الاستدامة الذاتية للنظام البيئي إلى حد كبير.

وقالت بلدية سيول إنها نجحت في إنشاء هياكل طبيعية بطول 49.5 كيلومتر على طول النهر من أجل منع التآكل.

وأوضحت أنها تمكنت من ذلك نتيجة لمشروع استعادة طبيعة النهر منذ عام 2007 ضمن خطة النهضة بنهر هان.

وبالمقارنة مع عام 2007، تضاعف عدد الأشجار على ضفتي النهر بضعفين، وزاد عدد أنواع الأحياء المقيمة فيه بنسبة 30%.

وتخطط البلدية لتعزيز القدرة على الاستدامة الذاتية بشكل كبير في النظام البيئي لنهر هان وتوسيع التنوع البيولوجي من خلال تنفيذ خطة "نهر هان العظيم" التي تم الإعلان عنها في شهر مارس من العام الماضي لاستعادة النظام البيئي للنهر.

ولاستعادة طبيعة النهر، تنفذ البلدية أولا مشروعا لإزالة الخرسانة التي كانت تغطي ضفتي النهر، ثم تنشر التراب والحصى والرمل وما إلى ذلك في مكانها إلى جانب زراعة نباتات وأشجار.

وتتمثل الخطة في إنشاء 57 كيلومترا من الهياكل الطبيعية من إجمالي 82 كيلومترا على طول نهر هان. وحتى الآن أنجزت البلدية حوالي 86% من المناطق الخاضعة للاستعادة.

وإذا تم تشكيل الهياكل الطبيعية، من المتوقع أن تتوسع مساحة وضع بيض الأسماك، مما يزيد من تدفق الطيور، ويساعد على تأمين المأوى للثدييات مثل ثعالب الماء.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل بلدية سيول على تكوين غابات من الأشجار ضمن جهود إحياء طبيعة النهر. وحاليا بلغ عدد الشجيرات على طول النهر حوالي 3 ملايين و650 ألفا، حيث زاد بحوالي ضعفين مقارنة مع نهاية عام 2007.

وتنوي البلدية زراعة حوالي 60 ألف شجرة إضافية العام القادم ليبلغ إجمالي عددها حوالي 3 ملايين و710 آلاف.

وبفضل هذه الجهود المستمرة، تعيش أحياء متنوعة حاليا في بيئة النهر، بما في ذلك حيوانات معرضة لأزمة الانقراض، حيث زاد عددها من ألف و608 في عام 2007 إلى ألفين و62 في عام 2022.

ووفقا للبلدية، توجد حاليا ثعالب الماء، وهي من الأنواع البرية المهددة بالانقراض، والعواسق، والبوم، وهي من الكنوز الطبيعية الكورية.