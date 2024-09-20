كيف أصبحت الراميون من أكثر الأطعمة الشعبية في كوريا؟





تتوقع الأوساط الغذائية الكورية أن يبلغ إجمالي الصادرات الكورية من معكرونة الراميون حوالي مليار و200 مليون دولار هذا العام.

وبلا شك، يرجع أهم الأسباب في تقدم صناعة الراميون الكورية إلى حب الكوريين لها. ووفقا لإحصاء أخير، يأكل الكوريون 3 مليارات و950 مليون علبة منها سنويا.

بعبارة أخرى، يأكل الفرد الكوري الواحد 77 علبة سنويا ويأكل مرة واحدة كل 5 أيام. ويمكن القول إن الراميون أصبحت أكثر الأطباق الشعبية في كوريا في العصر الحديث.

وقد طُرحت الراميون بعلامة "سام يانغ" لأول مرة في كوريا في عام 1963، حيث أدخل "جون جونغ يون" تقينة صنع الراميون إلى البلاد من اليابان. ولكن في البداية لم تتلق الراميون رواجا يذكر لأنها كانت دهنية بعض الشيء.

في ذلك الوقت، كانت الراميون طعاما فاخرا يتم تقديمه للضيوف، لذلك لم يكن هناك طلب كبير عليها بين عامة الناس.

ولكن بدأت الراميون في جذب اهتمام المواطنين العاديين في ستينيات القرن الماضي من خلال "سياسة الترويج للوجبات المختلطة" التي اتبعتها حكومة الرئيس السابق "بارك تشونغ هي".

والوجبة المختلطة عبارة عن وجبة مصنوعة من مزيج من الأرز ومختلف الحبوب لتوفير استهلاك الأرز. وبهذه السياسة بدأت الراميون تلقى رواجا كبيرا.

وفي منتصف وأواخر الستينيات من القرن الماضي، دخلت العديد من الشركات المحلية سوق الراميون. وفي عام 1966، شاركت شركة لوتيه في السوق، وتحولت علامة لوتيه للراميون إلى "نونغ شيم" لاحقا.

وفي السبعينيات، تنافست علامتا "سام يانغ" و"نونغ شيم" في السوق المحلية، وفي الثمانينيات، انضمت إلى السوق شركتا "هان كوك ياكورت" و"اوطوكي".

أيضا ترتبط شعبية الراميون بسرعة التصنيع في البلاد. فقد بدأ الاقتصاد الكوري في النمو في منتصف الستينيات، ونجحت كوريا في التنمية الاقتصادية السريعة خلال بضعة عقود فقط، وهو ما كان قد استغرق مئات السنين في معظم الدول الغربية.

وتعتبر الراميون التي يمكن تناولها بسرعة وببساطة في أي مكان باستخدام وعاء وماء ونار، رفيقة في معركة السرعة هذه.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الراميون طعاما أساسيا لجميع الناس في كوريا، بغض النظر عن العمر أو الجنس، بمن في ذلك المراهقون والعمال الذين يعملون ليلا ونهارا.