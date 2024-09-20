زيادة الشباب الكوريين الراغبين في الزراعة استفادة من دعم حكومي





يجذب مشروع "دعم المستوطنات الزراعية" الذي تنفذه وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية، الشبابَ الذين ليست لديهم خبرة زراعية إلى المناطق الريفية.

وهذا المشروع عبارة عن نظام يتم من خلاله تقديم ما بين 650 دولارا و800 دولار شهريا لمدة تصل إلى 3 أعوام للشباب الذين تقل أعمارهم عن 39 عاما ويرغبون في تجربة الزراعة.

وقد تم تنفيذ المشروع لحل الصعوبات المالية في المراحل الأولى من الاستقرار في المناطق الريفية. وهذا العام يتلقى هذا الدعمَ حوالي 17 ألفا و600 مزارعٍ شاب.

من بينهم، السيد "كيم جين صوك" البالغ من العمر 31 عاما ويعمل في تجارة الجملة والتجزئة للفواكه والخضروات، ولكن قبل سنوات بدأ يفكر في زراعة المنتجات التي كان يوزعها بنفسه.

وبعد أن قرر زراعة الثوم والبصل والبصل الأخضر، وهي منتجات كانت لديه خبرة في توزيعها، بحث في طرق محددة، وبدأ في تعلم طرق الزراعة اعتمادا على مشروع الوزارة الكورية لأن لم تكن لديه خبرة في الزراعة.

وفي العام الماضي بدأ في الزراعة بنفسه في منطقة "مو آن" بمقاطعة جنوب جولا، ونجح في كسب حوالي 140 ألف دولار في عامه الأول في الزراعة.

ويقول إن استخدم استراتيجية تقليص مراحل التوزيع الوسيطة من خلال تولي مسؤولية الإنتاج والتوزيع قد ساعده على تعزيز القدرة التنافسية السعرية، موضحا أنه يخطط حاليا لتوسيع أعماله بناءً على نتائج العام الماضي.

وفي هذا المشروع الذي دخل عامه السابع الآن، زادت نسبة الأشخاص الذين ليست لديهم خبرة زراعية بشكل ملحوظ. ووفقا للوزارة، بلغت نسبة المستفيدين من المشروع بدون خبرة زراعية 43% في عام 2018.

ولكن في هذا العام، تم اختيار 78% من بين 5000 شخص، كمستيفدين جدد من المشروع وليست لديهم خبرة في الزراعة.

وقال مسؤول في الوزارة إن الحكومة تنوي زيادة الدعم الخاص للشباب بما في ذلك تخصيص 4 مزارع ذكية جديدة للإيجار طويل المدى.



