



تنظم الهيئة الكورية للتراث الوطني بالتعاون مع شركة ديزني كوريا معرضا بعنوان "ميكي في قصر دوك سو: الفن، ما وراء الحدود" في الفترة من 28 سبتمبر إلى 20 أكتوبر الجاري في قصر دوك سو بالعاصمة سيول.

ويعد هذا المعرض جزءا من اتفاقية عمل تم توقيعها بين الهيئة الكورية وشركة ديزني في شهر يونيو من هذا العام لتعزيز القيمة التقليدية للتراث الوطني والترويج لها على نطاق واسع داخل وخارج البلاد.

وقالت الهيئة إن المعرض سيتضمن مجموعة من الأعمال التي أعاد بعض الفنانين الكوريين الشباب من خلالها تفسير زيارة شخصيات ديزني، التي تحمل اسم "ميكي والأصدقاء"، للقصر الكوري للاندماج بشكل طبيعي مع التراث الملكي هناك بوجهات نظرهم.

تعبّر الرسامة "او نا يونغ" سفيرة العلاقات العامة للتراث الوطني، عن صور "ميكي وأصدقائه" وهم يسافرون في جميع أنحاء كوريا ويختبرون مواقع التراث الوطني المختلفة، بما في ذلك قصر دوك سو، على ست شاشات قابلة للطي.

وهناك عمل يضم صور ميكي وميني وهما يرتديان ملابس الزفاف الكورية التقليدية، كما يتم عرض تمثال من البالونات للفنان كانغ جيه وون لشخصية ديزني وهي ترحب بالزوار.

وخلال فترة المعرض، يتم إنشاء مناطق للتصوير الفوتوغرافي في جميع أنحاء القصر بحيث يمكن للزوار التقاط صور مع شخصيات ديزني.

ويتم أيضا إصدار فيديو موسيقي تم تصويره بواسطة المطربة لي سو هيون من مجموعة أكميو مع تفسير جديد لأغنية ديزني، أمام مبنى "صوك جو "، من خلال قناة يوتيوب التابعة لهيئة التراث الوطني.