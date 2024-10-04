ما هي الرياضة الأكثر شعبية بين الكوريين؟





اتضح أن أكثر التمارين الرياضية شعبية بين الموظفين الكوريين هي "اللياقة البدنية".

كما يمارس الموظفون في الثلاثينيات من العمر الرياضة أكثر من غيرهم، بينما يمارس الموظفون في الأربعينيات أقل قدر من التمارين.

جاء ذلك في نتائج استطلاع للرأي أجرته وكالة "إين كروت" المتخصصة في تقنية الموارد البشرية مؤخرا على ألف موظف كوري.

وعندما سُئل المشاركون في الاستطلاع: "هل تمارس الرياضة بانتظام؟"أجاب 74% بالمائة منهم بنعم، بينما أجاب 26% منهم بلا، حيث يمكن القول إن سبعة من بين كل 10 موظفين كوريين يمارسون الرياضة بشكل منتظم.

وحول أسباب ممارسة الرياضة، أجاب 40% منهم بإدارة الذات، بينما أجاب 34% منهم بتطوير القوة البدنية، كما أجاب 20% منهم بممارسة الرجيم، و6% منهم بمتعة ممارسة الرياضة.

وحول أسباب عدم ممارسة الرياضة، أجاب 53% منهم بعدم توفر وقت لذلك، بينما أجاب 26% منهم بعدم الرغبة.

وحسب الفئة العمرية، أجاب 78% من الأشخاص في الثلاثينيات من العمر بأنهم يمارسون الرياضة. وتبعهم من هم في العشرينيات من العمر بنسبة 74%، ومن هم في الخمسينيات أو أكبر بـ74%، ومن هم في الأربعينيات بـ68%.

وعند التصنيف حسب الجنس، بلغت نسبة الرجال 74% بينما بلغت نسبة السيدات 73% مما يدل على تشابه نسبتيْ الذكور والإناث الذين يمارسون الرياضة بنتظام.

أما التمرين الأكثر شعبية بين الموظفين الكوريين فهو "اللياقة البدنية" بعد أن اختاره 31% منهم.

وتلاه المشي بـ22% والجري بـ12%، والبيلاتس واليوغا بـ8%، والتدريب المنزلي بـ7%، والسباحة بـ5%.

وشكلت رياضات الكرة الجماعية نسبة قليلة جدا بلغت 3.1% في كرة القدم، و2.9% في لعبة الغولف.

ويمارس غالبية الموظفين الكوريين الرياضة 3 إلى 4 مرات أسبوعيا، حيث أجاب 51% منهم بذلك. كما قال 45% إنهم يقضون 30 دقيقة إلى ساعة واحدة في ممارسة الرياضة. كما قال 43% إنهم يقضون ساعة إلى ساعتين.