سيول تفوز بجائزة أفضل مدينة مايس للمرة الثالثة





قالت مؤسسة سيول للسياحة مؤخرا إن مدينة سيول فازت بجائزة "أفضل مدينة مايس (MICE) في فئة المعارض" ضمن "جوائز ستيلا 2024" التي نظمتها منصة الاجتماعات والمؤتمرات الآسيوية.

تجدر الإشارة إلى أن مصطلح "مايس" اختصار من عبارة إنغليزية تعني: الاجتماعات وأسفار الحوافز والمؤتمرات والمعارض.

ومنصة الاجتماعات والمؤتمرات الآسيوية هي منصة إعلامية تضم أكثر من مليون و800 ألف متابع حول العالم في قطاع مايس.

أما جائزة ستيلا فهي حفل توزيع جوائز تم تأسيسه في عام 2019. وفي كل عام، يصوّت قراء عالميون من خبراء الصناعة على فائزين من بين المؤسسات التي أظهرت ابتكارا واستدامة وأداء خدميا رائعا في 6 قطاعات من الصناعة، بما في ذلك أفضل وجهة لمايس وأفضل مركز للمؤتمرات.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها سيول على جائزة ستيلا. فقد فازت بالجائزة في عام 2021 في فئة أفضل تسويق وجهة مبتكرة لتصبح أول مؤسسة عامة محلية.

كما فازت بجائزة "أفضل مدينة مايس في فئة المؤتمرات والمعارض الدولية" في عام 2022.

هكذا، تجتذب سيول الاهتمام باعتبارها "مدينة عالمية للسياحة والاجتماعات والمؤتمرات والمعارض"، بعد أن تم اختيارها "كمدينة عالمية مفضلة" في شهر أغسطس الماضي من قبل منصة "ذا ترازيس" الأمريكية.