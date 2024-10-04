



قالت بلدية سيول وجمعية سيول للسياحة إنهما تقيمان فعالية "أسبوع سيول للضيافة لعام 2024" للسياح الأجانب لمدة 8 أيام من الأول إلى الثامن من هذا الشهر.

وموضوع أسبوع سيول هو "خريف سيول، يُلَوِّنُ ذكرياتك" حيث يتم عرض تحيات الترحيب على لوحات عرض إلكترونية خارجية في الوجهات السياحية الرئيسية، مثل منطقتي جامعة هونغ إيك وكانغ نام.

وفي منطقة ميونغ دونغ التي يزورها العديد من السياح الأجانب، تم إنشاء مركز ضيافة أمام عمارة "ميونغ دونغ ميليوري".

وتنشر البلدية دائما موظفين تشغيليين يجيدون اللغات الإنغليزية واليابانية والصينية حتى يمكن للسياح الأجانب تلقي إجابات عن أسئلتهم المتعلقة بالسفر إلى سيول والحصولُ بسهولة على المعلومات السياحية من خلال مركز الضيافة.

كما يتم تقديم "مشروبات للترحيب" مصنوعة من الشاي الكوري التقليدي للسياح الأجانب.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير فرص متنوعة للسياح الأجانب لتجربة نواحٍ مختلفة من الثقافة الكورية، مثل تجربة الحرف الكورية وتجربة الألعاب الكورية التقليدية.

ويتم أيضا إجراء قُرعة حظ لنقديم هدايا تذكارية، مثل مجموعات أدوات المائدة وبعض الوجبات الخفيفة التقليدية والأكواب والحقائب الرائعة العصرية. كما يقوم وكلاء الترحيب الذين يرتدون أقنعة دمية بالترحيب بالسياح في مختلف المواقع.

وفي أسبوع الضيافة الذي نُظّم في الربيع الماضي، استمتع حوالي 15 ألف سائح أجنبي بتجارب وفعاليات متعددة على مدار 8 أيام. وفي استطلاع للرأي، أجاب 98% منهم بأنهم راضون عن السياحة في سيول.