أقيمت في الأسبوع الماضي في مقر السفارة العمانية لدى جمهورية كوريا، حفلة تدشين كتاب يحمل عنوان "سلطنة عمان والتعاون والصداقة التاريخية مع جمهورية كوريا".

جاء ذلك بمناسبة الذكرى الخمسين على إقامة العلاقات بين جمهورية كوريا وسلطنة عمان، حيث يحتوي الكتاب على جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بسلطنة عمان من نواحي التاريخ والثقافة والمعالم الأثرية والسياحية والأكلات والتقاليد وغيرها.

يذكر بأن الكتاب تم نشره بالنسختين الكورية والعربية، وألف النسخة الكورية العالم والأستاذ الفخري في علوم الإنثروبولوجيا الثقافية، الدكتور "لي هي سو"، وشاركت في عملية ترجمة النسخة العربية الدكتورة "كيم جي هي" و "نوران شلبي"، مع مراجعة استاذنا العزيز "يسري" للنسخة العربية.

علما بأن الحفلة لقد حضر عدد من الشخصيات البارزة بمن فيهم الأمين العام لجمعية الصداقة الكورية ـ العربية، والأكاديميين في شؤون اللغة العربية والأدب العربي، والصحفيين. وفي أثناء الحفلة، تذوق الحضور القهوة العربية وشاي "الكرك" والتمر والأكلات المميزة مثل "العصيدة" و"البلاليط"وغيرهما.