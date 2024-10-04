الدكتور أنس التلهوني: حركة سيه ما أول نهج للحياة





الدكتور/ "أنس التلهوني" ممثل حركة "سيه ما أول" في الأردن، الحاصل على درجة الدكتوراه في تخصص خدمة المجتمع وحقوق الإنسان من الولايات المتحدة، والذي عمل في عدة مناصب حكومية في الأردن، زار كوريا الجنوبية مؤخرا لحضور الاجتماعات السنوية للفريق العالمي الممثلين لحركة "سيه ما أول".

وفي مقابلة مع القسم العربي، يقول الدكتور أنس إن التركيز في اجتماعات هذا العام كان على سبل إدماج الحكومات في الدول المشاركة في حركة "سيه ما أول"، التي يصفها بأنها "نهج للحياة"، حيث تتضمن العمل والاجتهاد، وذلك منذ أن تأسست في كوريا الجنوبية في عام 1970، بناء على الفكرة الأساسية المتمثلة في تطوير المجتمعات المحلية في القرى.









وأوضح الدكتور أنس أن حركة "سيه ما أول – زيدون" في المملكة الأردنية كانت قد بدأت في البداية بناء على مناقشات أجريت مع كوريا في عام 2016، وأكد على أن المجتمع الأردني شهد منذ ذلك الحين الكثير من المشروعات الناجحة للحركة، مشيرا إلى أنه سعى بنفسه لنشر حركة "سيه ما أول" في مصر أيضا حيث توقع أن تلقى قبولا كبيرا هناك، كما يرشح أن يتم نشرها في كل من المغرب والعراق. ويقترح الدكتور أنس وضع خطة لعمل مشروعات في تلك الدول العربية بحيث تكون ذات أهداف محددة، مع تقديم دعم من الأردن بالتنسيق مع الجانب الكوري، مشيرا إلى أن الحركة في الأردن تسعى إلى تعريف الشباب بأفكارها وتطبيقها.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".

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