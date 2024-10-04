كوريا والعراق يناقشان حضور جمهور عراقي لمباراة التصفيات الآسيوية

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عقد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم "عدنان درجال" اجتماعا يوم الاثنين الماضي مع السفير الكوري لدى بغداد "تشيه سونغ سو".

وخلال الاجتماع ناقش الجانبان فرص حضور الجمهور العراقي في المباراة القادمة التي ستجمع بين المنتخبين الكوري والعراقي.

وقال "درجان" إن اللقاء كان مثمرا للغاية، موضحا أن حضور الجمهور العراقي للمباراة سيكون مهما جدا في رحلة التأهل للمونديال.

وسوف يحل المنتخب العراقي ضيفا على نظيره الكوري الجنوبي يوم الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل المنتخب العراقي المركز الثالث في ترتيب مجموعته ضمن التصفيات الآسيوية برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن كوريا الجنوبية الوصيفة والأردن المتصدرة.