إقامة فعاليات يوم التراث الثقافي الإماراتي في جزيرة نامي الكورية

ⓒ MOFA

ⓒ MOFA

أقامت مجموعة التعليم والثقافة لجزيرة نامي الكورية ومعهد الشارقة للتراث، برعاية سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى سيول، فعاليات يوم التراث الثقافي الإماراتي في جزيرة "نامي" الواقعة على بعد حوالي 60 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من العاصمة سيول، خلال الفترة من السابع والعشرين وحتى التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي.

وتضمنت الفعاليات أنواعا مختلفة من العروض الموسيقية، منها عرض لفن العيالة الإماراتي الذي تم إدراجه ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو، وعرضان قدمتهما فرقة الشارقة الوطنية وفرقة "سو" الكورية للموسيقى التقليدية.

كما تضمنت الفعاليات أيضا إقامة معرض للتراث الثقافي الإماراتي، وإتاحة الفرصة للزوار لتجربة الثقافة الإماراتية.

في إطار الفعاليات، قام معهد الشارقة للتراث بتدشين نصب تذكاري لفن العيالة الإماراتي في جزيرة نامي، ليمثل رمزا للأصالة والتنوع الثقافي الغني الذي تتمتع به الإمارات العربية المتحدة، وليكون جسرا حضاريا يعكس عمق التواصل الثقافي بين البلدين.

وتمت تسمية الحديقة التي دُشن فيها النصب التذكاري المتميز بالتصميم اللافت، بـ"حديقة الإمارات".

وفي كلمته خلال حفل تدشين النصب التذكاري لفن العيالة، أكد رئيس معهد الشارقة للتراث الدكتور "عبد العزيز المسلّم" أن المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية للتواصل والانفتاح على المعارف والفنون، وتعزيز جسور التفاهم بين الثقافات المختلفة.

وأضاف أن "العيالة" ليست مجرد فن شعبي، بل هي تعبير عن الروح الجماعية والتلاحم الذي يجمع بين أبناء الإمارات، معربا عن أمله في أن يسهم النصب التذكاري لفن العيالة في بناء جسور جديدة للتعاون الثقافي، وتعزيز اللقاء الإنساني بين الشعبين الكوري والإماراتي.

وأضاف الدكتور "المسلم" أن هذا النصب التذكاري يمثل نقطة ارتكاز في رحلات التواصل الثقافي، مما يؤكد توثيق العلاقات المتينة مع كوريا الجنوبية عبر رمز حضاري يعكس التراث الإماراتي الغني.





ⓒ MOFA

ⓒ MOFA

وأشار إلى أن النصب سيتيح لزوار جزيرة نامي الكورية فرصة للتعرف على فنون الإمارات وتقاليدها الأصيلة، موضحا أنه سيظل شاهدا على جهود معهد الشارقة للتراث في نقل رسالة الشارقة الحضارية والإسهام في تعزيز الوعي العالمي بأهمية التراث، والحفاظ عليه ونقله للأجيال القادمة.

من جانبه، أعرب السفير الإماراتي لدى سيول "عبد الله سيف النعيمي" عن فخره بهذا الحدث التاريخي، قائلا إنه لمن دواعي السرور أن يتم الكشف عن نصب فن العيالة في جزيرة نامي الكورية، لأن هذا الحدث يرمز إلى التعاون الفني بين البلدين وإلى تعزيز الروابط الثقافية.

كما أعرب السفير "النعيمي" عن أمله في أن يكون هذا الحدث بمثابة تذكير بالقيم المشتركة بين البلدين، وأن يلهم أجيالهما القادمة لمواصلة بناء جسور الصداقة والتفاهم.

ويتكون النصب التذكاري لفن العيالة من 7 أعمدة متصلة بقاعدة واحدة تمثل الترابط بين الإمارات السبع، وتمت إضافة مقابض يد في الجزء العلوي من الأعمدة، تمسك بالعصى المستخدمة في فن العيالة.

وسوف تتواصل الأنشطة الثقافية المرتبطة بالنصب التذكاري على مدى 10 سنوات، بحيث يتم تنظيم أنشطة متنوعة وورش عمل تعريفية تسلط الضوء على "العيالة"، وتستعرض مكوناته الفنية العريقة.

ومن المؤكد أنه ستتاح للسياح ولزوار جزيرة نامي فرصة للمشاركة في هذه الأنشطة الهادفة إلى تعزيز الروابط الثقافية، مما سيسهم في إبراز التراث الأصيل وفتح آفاق جديدة للتواصل بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة.