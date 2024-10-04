اختتام الأسبوع الثقافي الكوري على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية

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تحت رعاية الدكتور "أحمد فواد هنو" وزير الثقافة المصري، وحرصا على تعزيز التعاون الفني والثقافي مع مختلف دول العالم، استضافت دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية التابع لوزارة الثقافة، حفل ختام فعاليات الأسبوع الثقافي الكوري، الذي أقيم تحت شعار "الصوت الكوري".

وقد افتتحت فعاليات الأسبوع الثقافي الكوري يوم الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي واستمرت حتى الثامن والعشرين من نفس الشهر، وذلك احتفاء بالذكرى العاشرة على افتتاح المركز الثقافي الكوري في القاهرة.

وكانت هذه الفعاليات التي تم فيها تقديم عروض للموسيقى التقليدية الكورية، تهدف إلى نشر الثقافة الكورية وتعريف الشعب المصري بالثقافة الكورية عن قرب.

وفي حفل ختام الأسبوع الثقافي الكوري، قدمت أكاديمية تعليم الموسيقى التقليدية الكورية التي أطلقها المركز الثقافي الكوري لتعليم الطلاب المصريين الموسيقى التقليدية الكورية، عرضا لما تعلموه في الأكاديمية.

واختتم المعرض الفني الذي أقيم على هامش الأسبوع الثقافي الكوري في قاعة زياد بكير، وقد ضم 15 لوحة تعريفية عن الموسيقى التقليدية الكورية "غوك آك"، وأغنية "آريرانغ" التي تعتبر واحدة من الأغاني الشعبية التقليدية الكورية التي تعكس ثقافة الشعب الكوري.