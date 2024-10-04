سفارة عُمان تقيم حفل إصدار كتاب من تأليف الدكتور لي هي سو حول العلاقات العمانية الكورية

ⓒ MOFA

ⓒ MOFA

أقامت السفارة العمانية لدى كوريا الجنوبية يوم الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي حفل إصدار كتاب حول العلاقات الكورية العمانية بعنوان "سلطنة عمان، التعاون والصداقة التاريخية مع كوريا".

وقام الدكتور "لي هي سو" الخبير في تاريخ الشرق الأوسط والثقافة الإسلامية والأستاذ ورئيس معهد الدراسات الإسلامية في جامعة "سونغ كونغ هوي" الكوري، بتأليف هذا الكتاب بمناسبة الذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريت الجنوبية وسلطنة عمان.

وأقيم الحفل برعاية أمين عام الجمعية الكورية العربية "تشونغ كوانغ يونغ"، وبحضور نائب مدير مكتب شؤون أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الكورية وعدد آخر من الأكاديميين وأعضاء فريق ترجمة الكتاب، بمن فيهم الدكتورة "كيم جيه هي"، والمترجمة "نوران"، والمهتمين بالعلاقات الكورية العمانية.

وافتتح السفير العماني "زكريا بن حمد بن هلال السعدي" الحفل بكلمة ترحيبية، حيث أعرب عن حفاوته وترحيبه الحار بالمشاركين في هذه المناسبة المميزة.

وأشاد السفير "السعدي" بالعلاقات بين سلطنة عمان وكوريا الجنوبية، والتي شهدت تطورا كبيرا عبر الزمن في مختلف المجالات، معربا عن أمله في أن يساعد الكتاب الجديد للدكتور "لي" الجمهور الكوري في التعرف على المزيد عن سلطنة عمان.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، استعرض الدكتور "لي هي سو" مؤلف الكتاب رحلة اهتمامه الشخصي بسلطنة عمان، والتي بدأت منذ عام 1983، عندما كان باحثا لنيل درجة الماجستير.





ⓒ MOFA

ⓒ MOFA

ⓒ MOFA

وقال الدكتور "لي" إن رسالته البحثية آنذاك تناولت التبادل الثقافي والتاريخي بين كوريا والعالم الإسلامي، وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين بدأت من خلال البحارة العمانيين الذين دخلوا إلى كوريا عبر طريق الحرير في القرن الثامن الميلادي.

وقدم الدكتور "لي" شكره الجزيل للسفير العماني "زكريا السعدي" على تشجيعه ودعمه المتواصل له من خلال توفير الإرشادات، وهو ما مكنه من تأليف كتابه الجديد بشكل سلس.

وخلال الحفل، قام المؤلف الدكتور "لي هي سو" بالتوقيع على النسخ الأصلية للقراء، بينما أعربت السفارة العمانية عن أملها في أن يكون الكتاب مرجعا حول العلاقات بين كوريا وسلطنة عمان، ومرجعا أكاديميا للجامعات والمعاهد البحثية الكورية.

ويضم كتاب "سلطنة عمان، التعاون والصداقة التاريخية مع كوريا" سبعة فصول، وتمت ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية بمساعدة بعض المترجمين المتخصصين وبرعاية هيئة الوثائق والمحفوظات العمانية، وتحت إشراف السفارة العمانية لدى كوريا.

وقال المؤلف "لي" في الكتاب إن العلاقات بين البلدين تحتاج إلى تفعيل الجوانب التاريخية والثقافية والتراثية وغيرها من السمات المهمة الغائبة عن الوعي العام الكوري إلى جانب ربطها مع الواقع السياسي والاقتصادي المعاصر.