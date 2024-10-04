كوريا وإمارة دبي تناقشان سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة

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قام القنصل العام الكوري في دبي "لي بوم تشان" بزيارة للعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "سعيد محمد الطاير" في مكتبه، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الهيئة الإماراتية والشركات الكورية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والأمن المائي والتقنيات الخضراء.

ورحب "الطاير" بالقنصل الكوري، مؤكدا حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز التعاون مع كافة البعثات الدبلوماسية في الدولة، ومشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون والمشاركات البناءة مع الشركات الكورية في مختلف مجالات قطاع الطاقة.

وخلال اللقاء، استعرض "الطاير" المشروعات الرائدة التي تنفذها الهيئة لتحقيق رؤية القيادة الإماراتية وجهودها المبذولة في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، مشيرا إلى أن دبي لديها رؤية واضحة لقطاع الطاقة تتمثل في زيادة نسبة الطاقة النظيفة والاستفادة من التحول الرقمي والشبكات الذكية والتقنيات ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة، لخدمة قطاعي الطاقة والمياه.

وأكد حرص الهيئة على العمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق أجندة الاستدامة والمساهمة في تحقيق رؤية الإمارات العربية المتحدة للاقتصاد الأخضر، مشددا على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز المشاركات مع الجهات الدولية لدفع عجلة الابتكار والاستدامة بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة 2050.

وتهدف إمارة دبي إلى إنتاج 100% من الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة في عام 2050 مع الوصول إلى نسبة 25% في عام 2030.

ومن جانبه، أشاد القنصل العام الكوري "لي بوم تشان" بزيادة الهيئة في مجال الطاقة الخضراء والابتكار، معربا عن حرص كوريا الجنوبية على تعزيز التعاون مع الهيئة في مجال تنويع مصادر الطاقة والعمل المناخي.