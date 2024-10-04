توقيع مذكرة تفاهم بين كوريا ومصر للتعاون في مشروع مدينة نور الذكية المصرية

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وقعت بلدية مدينة آن يانغ الكورية مذكرة تفاهم مع مجموعة "طلعت مصطفي" العقارية المصرية وجمعية المدن الذكية الكورية للتعاون في مشروع مدينة نور الذكية في مصر.

الجدير بالذكر أن مدينة نور هي أول مدينة ذكية مصرية صديقة للبيئة تمتد على مساحة 5 آلاف فدان في منطقة شرق القاهرة، وهي نموذج فريد للسكن العصري والمستقبلي، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان تلك المدينة إلى حوالي 600 ألف نسمة عند اكتمال بنائها.

وتم توقيع المذكرة يوم الاثنين الماضي بين "تشيه ديه هو" عمدة مدينة آن يانغ الكورية، و"محمد هشام طلعت مصطفى" الرئيس التنفيذي لمجموعة "طلعت مصطفي"، ونائبه "محمد صلاح"، و"هوانغ كوي هيون" المدير التنفيذي لجمعية المدن الذكية الكورية، إلى جانب السفير المصري لدى كوريا الجنوبية "خالد عبد الرحمن".

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، سيتم تطبيق التكنولوجيا المتقدمة والخبرات الخاصة بمركز المدينة الذكية المتكامل في مدينة آن يانغ الكورية على مشروع مدينة نور الذكية، إلى جانب تبادل المعرفة والتقنية اللازمة لتنفيذ المشروع.

وجاء توقيع المذكرة بناء على الرغبة التي أعربت عنها مجموعة "طلعت مصطفى" بعد زيارة وفد منها لمركز المدينة الذكية المتكامل في مدينة آن يانغ في شهر يوليو من العام الماضي في تطبيق الخبرات التي اكتسبتها مدينة آن يانغ في بناء مدينة ذكية على مشروع المجموعة لبناء مدينة نور في مصر.

وتخطط مدينة آن يانغ ومجموعة "طلعت مصطفى" وجمعية المدن الذكية لمراجعة الخدمات الذكية التي يمكن تطبيقها على مدينة نور الذكية المصرية، وتوفير الشركات والخبراء القادرين على تنفيذ المشروع، وتشكيل لجنة لضمان التعاون بسلاسة.

وأعرب "محمد هشام طلعت مصطفى" الرئيس التنفيذي للمجموعة المصرية عن أمله في أن يكون التعاون مع مدينة آن يانغ مفتاحا مهما لنجاح مشروع مدينة نور.

نبيلة: ومن جانبه، قال "تشيه ديه هو" عمدة مدينة آن يانغ إنه سيتعاون بنشاط لإنجاح مشروع مدينة نور.

وأوضح المشاركون في حفل توقيع مذكرة التفاهم أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز مفهوم إدارة المدن الذكية المستدامة ونقل الخبرات الكورية في هذا المجال إلى مصر وتطبيقها على المشروعات الحالية والمستقبلية، منوهين إلى أن هذا التعاون يحظى باهتمام كبير من الجانب الكوري نظرا لما سوف ينتح عنه من تعاون مع العديد من الشركات الكورية.