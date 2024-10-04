صدور ورقة نقدية من فئة 50,000 وون ملتصقة بورقة أخرى من نفس الفئة

من المتوقع أن تصدر ورقة نقدية من فئة الخمسين ألف وون، أي ما يعادل حوالي سبعة وثلاثين دولارا، ملتصقة بورقة أخرى من نفس الفئة، مما سيجذب اهتمام جامعي العملات النادرة.

وصرح البنك المركزي الكوري مؤخرا بأنه قرر إصدار هذا النوع من الأوراق النقدية تلبية لمتطلبات جمع العملات النادرة، وطرح بعضها في مزاد علني.

يشار إلى أن الورقة النقدية المزدوجة هي ورقة نقدية مكونة من ورقتين ملتصقتين ببعضهما دون فصلهما.

ويخطط البنك لعقد مزاد لـ900 مجموعة من الأوراق النقدية المزدوجة عبر موقع "بونغ سان هوا دونغ يانغ هينغ " على الإنترنت في الساعة العاشرة من صباح يوم الـ15 من هذا الشهر، وينوي أيضا التبرع بجميع العائدات لمساعدة المحتاجين.

وبناء على الأرقام المكتوبة على الأوراق النقدية، سيتم عرض الأرقام من 1 إلى 100 في متحف النقود، بينما سيتم بيع الأرقام من 101 إلى 1000 في المزاد.

وتم تحديد سعر المزاد المبدئي عند 113,700 وون لكل مجموعة للأرقام من 101 إلى 110، و227,400 وون لمجموعتين للأرقام من 111 إلى 1000.

وفي حالة عدم وجود عروض، سيتم إجراء مزاد ثان يوم الـ12 من شهر نوفمبر القادم.