أقيم عرض متميز وخاص للزي الكوري التقليدي "هان بوك" في مساء الرابع من هذا الشهر في مدينة نيويورك الأمريكية.

فقد أقام مكتب التمثيل الكوري لدى الأمم المتحدة حفلا خاصا للعيد الوطني الكوري في مقره القريب من مقر الأمم المتحدة في ذلك اليوم.

ويقام حفل العيد الوطني الكوري سنويا بمناسبة يوم تأسيس كوريا، ويحضره عدد من الدبلوماسيين العاملين في مكاتب التمثيل لدى الأمم المتحدة ومسؤولي المنظمة الدولية، من أجل الاحتفال بالعيد الوطني الكوري ومشاركة الصداقة مع بعضهم البعض.

وحضر حفل هذا العام حوالي مائتي شخص. لكن حفل هذا العام قد تميز عن حفلات الأعوام الأخرى بارتداء عدد من الدبلوماسيين الأجانب وأفراد أسرهم أزياء كورية تقليدية رائعة بأنفسهم وظهورهم على طريق العرض.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يرتدي فيها دبلوماسيون أجانب "هان بوك" ويقيمون عرض أزياء. وقد عمل الدبلوماسيون المشاركون في عرض الأزياء بجد قبل ساعات من الفعالية لوضع المكياج.

وبمجرد بدء السير على المدرج، انشغل الحاضرون بالتقاط الصور بهواتفهم الذكية كما لو كانوا في عرض أزياء يشارك فيه المشاهير.

وكان من الطبيعي أن يكون رد الفعل على هذا العرض حماسيا، حيث قام الدبلوماسيون من كل دولة، الذين يتعاملون مع القضايا الدولية الجادة على مسرح الأمم المتحدة، بإجراء "تحول مفاجئ" إلى عارضي هان بوك.

على سبيل المثال، ظهرت سفيرة مالطا "فانيسا فريزر"، ومالطا دولة عضو في مجلس الأمن، وهي ترتدي دبوس شعر وتبتسم ابتسامة غريبة، وسرعان ما انفجرت في الضحك عندما واجهت تصفيق الجمهور لها وهتافهم بحماس.

كما ظهر السفير "جاكوب كولهانيك" الذي شغل منصب وزير خارجية جمهورية التشيك، وهو يرتدي زي ملك من مملكة جوسون الكورية، مما أثار ضحك الجمهور.

وعندما بدأ عرض الأزياء، تغير الجو بشكل ملحوظ، حيث بدت زوجة دبلوماسي مسن وكأنها تشعر بالملل بعض الشيء قبل بدء العرض، ولكن بمجرد أن بدأ، لم تستطع أن ترفع عينيها عن جمال هان بوك، كما لو أنها لم تشعر بالملل أبدا.

ومن أبرز الأحداث التي شهدها هذا الحفل: تجربة المأكولات الكورية. وكانت الأطعمة بسيطة مثل الأرز والكيمتشي والفطائر وجاب تشيه، لكن شعبيتها كانت تفوق الخيال. كما حظيت أطباق كيم باب وطوك بوك كي بشعبية كبيرة.

وابتسم دبلوماسي من إحدى دول أوربا الشرقية وقال إنه لا بد أن يكون هناك عدد لا بأس به من الدبلوماسيين، بمن فيهم هم، الذين حضروا حفل العيد الوطني الكوري لتناول الأطعمة الكورية.