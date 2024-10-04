أغلبية الكوريين يوافقون على ضرورة التخلص الرقمي

اتضح أن 9 من بين كل 10 بالغين كوريين يوافقون على ضرورة التخلص الرقمي أو الابتعاد عن استخدام الأجهزة الرقمية من أجل منع تدهور القدرة على القراءة والكتابة والفهم.

جاء ذلك في مسح أجرته شركة "إيديو ويل" للتعليم، قبيل الاحتفال بيوم الحروف الكورية "هان غُل" الموافق ليوم الغد التاسع من أكتوبر، بشأن القدرة على القراءة والكتابة والفهم والتخلص الرقمي، على 144 من البالغين الكوريين رجالا ونساء فيما بين العشرينيات والخمسينيات من العمر.

وفي هذا المسح قام 70% من المشاركين بتقييم مستوى قدرتهم على القراءة والكتابة على أنه "متوسط". وكانت نسبة الذين أجابوا بـ"مرتفع" 24%، بينما أجاب 6% بأنه منخفض.

وعندما سئلوا عن الجهود التي يبذلونها لتحسين قدرتهم في هذا المجال، أجاب 63% منهم بـ"القراءة"، والتي تمثل أعلى نسبة.

كما أجاب 27% منهم بحضور المحاضرات، و25% منهم بالكتابة، و17% بالنسخ. ولكن أجاب 18% منهم بأنهم لا يفعلون شيئا.

وتعتبر عادات الاستهلاك الرقمي أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض معدلات القدرة على القراءة والكتابة لدى البالغين. وعندما سئلوا عما إذا كانوا يشعرون بالحاجة إلى "التخلص الرقمي"، أجاب 92% بـ"نعم".

وعندما سئلوا عما إذا كانت لديهم أي خطط لتنفيذه فعليا، أجاب 86%، بنعم.

وحول طرق التخلص الرقمي، اختار 56% منهم بـ"تقليل وقت الاستخدام"، بينما اختار39% منهم حذف الاشتراكات والتطبيقات غير الضرورية.

كما اختار 36% عدم استخدام الهواتف المحمولة قبل النوم، و35% الخروج بعد ترك الهاتف الذكي في البيت، و33% الاستمتاع بالأنشطة خارج الإنترنت مثل الطبخ والمشي.