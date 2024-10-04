نام جي سو: أشعر بالحزن لأوضاع الفلسطينيين

تقول الطالبة الكورية في قسم اللغة العربية بجامعة هانغوك للدراسات الأجنبية "نام جي سو"، التي فازت بالمركز الأول في فاعلية "يوم قطر" بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على إقامة العلاقات بين كوريا وقطر، إنها قدمت عرضا عن الخطوط الجوية القطرية التي جربتها خلال زيارتها إلى الأردن، حيث درست اللغة العربية هناك.









وفي مقابلة مع القسم العربي بالكي بي إس، تحكي "جي سو"، واسمها العربي "رؤية"، عن حياتها ودراستها في الأردن، وتتلو بعض أبيات من قصيدة لنزار قباني، كما تحكي عن حياتها ونشأتها في مدينة القدس لمدة 10 سنوات، حيث كان والداها يعيشان هناك.

وتقول إنها عندما تتابع الأخبار حاليا تشعر بالحزن لأوضاع الفلسطينيين، مؤكدة على ضرورة احترام حقوق الإنسان، ومتمنية السلامة للفلسطينيين. كما تتحدث عن كيفية اختيارها للغة العربية للتخصص الدراسي، حيث كان أكثر ما جذبها هو الاستماع لطريقة النطق العربية.

تتحدث "جي سو" أيضا عن عملها التطوعي في أحد مراكز اللاجئين السوريين في الأردن، حيث قامت بتدريس الأطفال هناك، وتقول إنها زارت دبي ومصر، وتود أن تزور المملكة المغربية.









وعن المستقبل، تقول "جي سو" إن لديها شغفا بالترجمة، حيث ترغب في أن تستخدم اللغة العربية بطريقة شفوية وتتعلم أكثر.









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