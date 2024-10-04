هيونديه تعمل على تنمية المواهب الشابة وتطوير المدن الذكية في السعودية

تعمل مجموعة هيون ديه للسيارات بالتعاون مع مؤسسة مِسك السعودية على إيجاد فرصة للتعاون في تنمية المواهب الشابة وتطوير المدن الذكية في السعودية.

موصرحت المجموعة الكورية في الأول من هذا الشهر بأنها أبرمت مع المؤسسة السعودية يوم 30 من الشهر الماضي مذكرة للتفاهم حول تنظيم تنمية القيادات الشبابية والتعاون في مجال المدن الذكية في السعودية.

يذكر أن مسك مؤسسة غير ربحية أسسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في عام 2011 من أجل تنمية المواهب الشابة السعودية.

وبناء على ذلك، قرر الطرفان الاشتراك في تخطيط وتشغيل برامج تنمية القيادات الشبابية السعودية، والتعاون في اكتشاف فرص المشروعات في مجال المدن الذكية.

كما تخطط هيون ديه لحضور منتدى دولي ستنظمه مِسك في السعودية من أجل التواصل الفعال مع الشباب السعوديين بشأن المستقبل المستدام.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى مسك العالمي انطلق في عام 2016 كأكبر منصة خاصة للشباب، حيث بلغ عدد حضوره التراكمي أكثر من 150 ألفا.

علاوة على ذلك، قرر الجانبان استكشاف فرص التعاون في مجال بناء مدينة محمد بن سلمان غير الربحية كمدينة ذكية والتي تنفذها مؤسسة مسك حاليا في العاصمة الرياض.