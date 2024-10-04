أول طبيبة للطب التقليدي الكوري في قطر

صارت العديد من الدول العربية تهتم كثيرا بالطب التقليدي الكوري بالوخز بالإبر. وفي هذا السياق، أصبحت طبيبة الطب التقليدي الكوري "لي سُنغ مين" أول الأطباء الكوريين في دولة قطر.

وقالت لي إنها ظلت تحلم بعولمة الطب التقليدي الكوري منذ صغرها. وبعد حصولها على شهادة الدكتوراه في الوخز بالإبر من كلية الطب التقليدي الكوري بجامعة كيونغ هي، عملت كأستاذة باحثة في كلية الدراسات العليا للطب التقليدي الكوري بجامعة بوسان الوطنية.

وفي ذلك الوقت، أتاح تدريسها في برنامج أكاديمية دونغ وي بوغام، والذي تم الترويج له ضمن "مشروع عولمة تعليم طب الأعشاب الكوري"، فرصة لتحقيق حلمها.

وقالت إن هناك اهتماما كبيرا بالطب التقليدي الكوري في الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، لكن لا يوجد سوى كتب طبية صينية ويابانية.

وأوضحت أنها تبرعت بالنسخة الإنغليزية من كتاب دونغ وي بوغام الذي تم تصنيفه كتراث ثقافي للذاكرة من قبل منظمة اليونسكو، إلى الجامعات في الخارج وألقت محاضرات، محققة حلمها في عولمة الطب الكوري.

وبعد ذلك افتتحت عيادة للطب التقليدي الكوري في مدينة نيويورك الأمريكية. وبناء على اقتراح من جامعة فيرجينيا، عملت أيضا أستاذة.

ولكن مع تفشي جائحة كورونا، لم يكن من السهل عليها البقاء هناك. وبعد عودتها إلى كوريا مع عائلتها، كانت تقوم بإنشاء برنامج لإعادة تدريب أطباء الطب التقليدي الكوري في مستشفى جا سينغ.

وعندما سمعت أنهم يبحثون عن طبيب للطب التقليدي الكوري في قطر، اهتمت بذلك وقررت الانتقال إلى قطر قبل عام واحد.

تجدر الإشارة إلى أن المركز الطبي الكوري الذي تم افتتاحه رسميا في شهر يونيو الماضي، عبارة عن عيادة متخصصة تجمع فقط الأقسام الأكثر شعبية فيما يسمى بالطب الكوري الذي يحظى باعتراف في جميع أنحاء العالم.

ومن بين الأقسام العشرة، بما في ذلك جراحة العظام وطب الأسنان والجراحة التجميلية، يحظى قسم الطب التقليدي الكوري بشعبية كبيرة لدرجة أنه يحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد المرضى.

وقالت الطبيبة لي إن العديد من الأشخاص من بين الشعوب العربية يطلق عليهم اسم "شعب اليانغ" وهم كبار الحجم ولديهم الكثير من الدماء والحرارة.

وأكدت على أن الطب التقليدي الكوري مناسب جدا لهم إلى حد أن الأعراض التي تتطلب حوالي 10 علاجات في كوريا يمكن أن تُشفَى من خلال 4 علاجات فقط.

ونتيجة لذلك، يساهم قسم الطب التقليدي الكوري مساهمة كبيرة في ارتفاع مبيعات المركز الطبي الكوري. ومع ذلك، قالت لي إنها تشعر ببعض الاستياء.

فبالرغم من أن مكانة الطب التقليدي الكوري آخذة في الارتفاع إلى درجة أن أكواب الحجامة ذات النمط الكوري التي تستخدم لمرة واحدة أصبحت معيارا عالميا، إلا أن الكثير من الناس في الدول العربية لا يعرفون عنها شيئا.

ومن الجدير بالذكر أن استخدام العلاج بالحجامة مقيّدٌ في دولة قطر، لكنها قالت إنها ستعمل بجد أكبر حتى يتمكن المزيد من الناس في قطر من التعرف على التقاليد الفخورة للطب الكوري التقليدي.