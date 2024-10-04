مشاركة فريق كوري في معسكر المراهقين الكوري الإفريقي لعام 2024

يشارك فريق الدبلوماسية العامة للشباب، التابع لبلدية تشون تشُن، في معسكر المراهقين الكوري الإفريقي لعام 2024 الذي يقام من يوم 5 إلى يوم 12 من شهر أكتوبر الجاري في كل من القاهرة والإسكندرية في مصر.

ويستهدف هذا المخيم الذي تنظمه البلدية الكورية بالتعاون مع المؤسسة الكورية الإفريقية لتعزيز مهارات الاتصال الدولي والمواطنة العالمية، وتنفيذ أنشطة الدبلوماسية العامة لزيادة التفاهم المتبادل والتعاطف بين كوريا والدول الإفريقية.

ويتيح هذا المخيم فرصة جيدة لتجربة ثقافات متنوعة، وبناء شبكات عالمية. وعلى وجه الخصوص، يوفر مكانا للتبادل الدولي بحيث يمكن للمراهقين من كلا الطرفين تشكيل توافق في الآراء حول موضوع "الثقافة والتاريخ والبيئة".

ويشارك في المعسكر 10 من أعضاء فريق الدبلوماسية العامة من المراهقين الكوريين الذين تم اختيارهم من طلاب السنة الثانية من المدارس الإعدادية في تشون تشُن.

وسوف يقومون بزيارة لقسم اللغة الكورية بجامعة عين شمس، وسفارة جمهورية كوريا في مصر، وبنك التنمية الأفريقي، وشركة إم إن تي هلان، وهي شركة مصرية ناشئة.