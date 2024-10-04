اجتماع عدد من الخبراء في الحروف القديمة في سونغ دو

اجتمع اليوم في منطقة سونغ دو في كوريا الجنوبية عدد من العلماء المشاهير عالميا في مجال الحروف القديمة مثل الكتابة الهيروغليفية وحجر رشيد.

وذلك ضمن ندوة علمية دولية بعنوان "لقاء مع فجر الكتابة من خلال حجر رشيد ونقش بهستون" في القاعة الكبيرة للمتحف الوطني للحروف العالمية في سونغ دو.

وشارك في الندوة العديد من العلماء البارزين في مجالات علم المصريات والآشوريات كمتحدثين.

وتم تقسيم الحدث إلى جلستين بعد إلقاء رئيس الجمعية الملكية الآسيوية البريطانية "أليسون أوتا" محاضرة رئيسية.

وفي الجلسة الأولى تم تناول الكتابة الهيروغليفية وحجر رشيد، حيث قدمت أمينة المتحف المصري في برلين "إيلونا ريجولسكي"، عرضا تقديميا حول موضوع "كشف النص القديم في حجر رشيد: رحلة ملحمية لفك الرموز".

كما تحدث البروفسور "جان وينانغ" من جامعة لييج في بلجيكا عن سؤال مفاده "هل الكتابة الهيروغليفية المصرية مناسبة لتسجيل اللغة المصرية القديمة؟

بالإضافة إلى ذلك، ألقى البروفسور "بين هارينغ" من جامعة ليدن الهولندية محاضرة حول موضوع "الخلفية المصرية لنظام الكتابة الأبجدية البدائية".

أما في الجلسة الثانية فقد تمت مناقشة نقش بهستون والحروف المسمارية حيث ناقش البروفسور "حسن ليزاعي باغفيدي" من جامعة أوساكا اليابانية موضوع "عملية فك رموز نقش بهستون: أهميتها في سياق أبحاث الكتابة المسمارية والعيلامية".

وبعد ذلك ناقش البروفسور "جاكوب دال" من جامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة "عملية البدائية لتطوير الكتابة المسمارية وتحويلها الإقليمي"، بينما ألقى البروفسور "إيكهارت فرام" من جامعة ييل الأمريكية محاضرة حول موضوع "قوة الغموض: التعليقات الآشورية البابلية والدراسات المسمارية".

وقال مدير المتحف الوطني للحروف العالمية "كيم سونغ هون" إن الندوة أتاحت ساحة للتبادل اجتمع فيها علماء مشاهير عالميا في مجال علم المصريات لتسليط الضوء على فجر الكتابة من خلال تتبع الآثار الأولى التي تركتها الكتابة في تاريخ البشرية.