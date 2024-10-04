ندوة حول بيئة الاستثمار في المنطقة الحرة بمطار دبي

من المتوقع أن تشترك إدارة المنطقة الحرة في مطار دبي والاتحاد الكوري للتجارة الدولية والجمعية الكورية العربية في إقامة ندوة حول بيئة الاستثمار في المنطقة الحرة في مطار دبي يوم 23 من أكتوبر الجاري.

وفي الندوة سيقدم المدير العام في المنطقة "غاري هوبر" والمسؤولة الكبيرة عن كوريا في المنطقة "هونغ يو جين" معلومات عن بيئة الاستثمار هناك.

كما سيشرح المحامي الشريك "شين دونغ تشان" من مكتب "يول تشون " للمحاماة، نظام القوانين وضريبة القيمة المضافة، بينما سيشرح البروفسور "جونغ جين هان" من جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية "اتجاه الأسواق الخليجية واستراتيجية الدخول إليها".

إضافة إلى ذلك، سيقدم المحامي "عمر عمر" من مكتب التميمي للمحاماة، متطلبات التصدير والاستيراد في الإمارات تركيزا على النقل الجوي.

ومن المتوقع أن تطرح هذه الندوة أفكارا حول الدخول إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا باستخدام المنطقة الحرة في مطار دبي.