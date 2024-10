ⓒ BRANDNEW MUSIC

عادت فرقة AB6IX إلى عالم الموسيقى من خلال إصدار الألبوم الجديد "BORN LIKE THIS". أي بعد حوالي ٩ أشهر من إصدار الألبوم 8TH EP 'THE FUTURE IS OURS : FOUND . يشمل الألبوم أغنية Naked التي شارك فيها العضو Lee Dae-hwi بكتابة الكلمات والتلحين والإنتاج وهي دعوة للتعامل مع كل شيء كما هو بصدق ووضوح، مع إيقاع مبهج لموسيقى الهيب هوب