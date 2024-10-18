كوريا الجنوبية تعلن مشاركتها في مشروع إنتاج القطارات في المغرب

أعلنت كوريا الجنوبية عن استعدادها للمشاركة في المشروع المغربي لإنتاج 168 عربة قطار، في مصنع في المملكة المغربية.

ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية للنقل في المغرب، خاصة في قطاع السكك الحديدية الذي يشهد حاليا توسعا سريعا.

وأكدت كوريا الجنوبية التزامها بخلق فرص عمل محلية في المغرب من خلال توطين جزء من عملية تصنيع عربات القطارات داخل المغرب.

وأضافت أنها ستوفر مئات الوظائف المباشرة وغير المباشرة، مما سيسهم في تنمية القدرات التقنية المغربية، خاصة في مجال صناعة السكك الحديدية.

كما تعهدت بتقديم دعم مالي عبر تمويل عمومي يسهم في تغطية جزء من تكاليف المشروع، وهو ما من شأنه أن يخفف من الضغط المالي على المغرب.