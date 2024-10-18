تنظيم مهرجان الثقافة العربية السابع عشر في سيول وكوانغ جو

من المقرر أن تُقام فعاليات مهرجان الثقافة العربية السابع عشر في مدينتيْ كوانغ جو بمقاطعة جنوب جولا وسيول بتنظيم من الجمعية الكورية العربية وبرعاية وزارة الخارجية.

وتهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز فهم الشعب الكوري للثقافة العربية وزيادة أواصر الود والصداقة بين كوريا الجنوبية والدول العربية.

وضمن فعاليات المهرجان في كوانغ جو، والتي ستقام مساء غد السبت، سيستضيف مجمع آسيا الثقافي الفرقة الوطنية التونسية للفنون الشعبية في مسرحه المفتوح، حيث سيستمتع الجمهور الكوري بالموسيقى والرقصات التونسية الشعبية التقليدية.

كما ستقام فعاليات المهرجان أيضا في سيول يوم الثلاثاء القادم في ميدان "كوانغ هوا مون" وسط العاصمة، وذلك ضمن إطار "مهرجان السلام في سيول" الذي تم إطلاقه العام الماضي لتعريف الزوار بالثقافة الكورية التقليدية والثقافات الآسيوية والعربية.

وتشمل الفعاليات عروضا للموسيقى والرقص ستقدمها الفرقة الوطنية التونسية للفنون الشعبية، والتعريف بالدول العربية من خلال المراكز الترويجية التي ستبنيها السفارات العربية لدى كوريا الجنوبية، وتجربة الثقافة العربية، بما في ذلك شرب القهوة العربية، وارتداء الأزياء العربية، وفن الخط العربي.