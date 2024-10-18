إقامة الدورة الـ17 لقافلة الصداقة بين كوريا والدول العربية في الجزائر ومصر

تم تنظيم الدورة السابعة عشرة لقافلة الصداقة بين كوريا الجنوبية والدول العربية الأسبوع الماضي في كل من الجزائر ومصر.

وضمن فعاليات هذه القافلة، افتتحت يوم الثامن من أكتوبر الدورة التاسعة للأسبوع الثقافي الكوري "أسبوع كوريا" في الجزائر بتقديم عروض فنية مبهرة عكست مدى ثراء وتنوع وأصالة الثقافة الكورية، وسيستمر انعقادها حتى يوم الاثنين القادم.

واحتضنت قاعة "ابن خلدون" افتتاح فعاليات أسبوع كوريا بحضور السفير الكوري لدى الجزائر "يو كي جون"، والأمين العام للجمعية الكورية العربية "كيم تشانغ مو" إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي المتعمدين بالجزائر.

وفي كلمة ألقاها في حفل الافتتاح، قال السفير الكوري "يو" إن العلاقات بين كوريا والجزائر شهدت زيادة ملحوظة في التبادلات والتعاون في مختلف المجالات منذ إقامة المشاركة الاستراتيجية في عام 2006، معربا عن التزامه بكل إخلاص بتعزيز هذه العلاقات من خلال التبادلات الثقافية المستمرة والهادفة.

وأضاف أن قافلة الصداقة الكورية العربية التي عادت مرة أخرى للجزائر، قد نجحت في تسليط الضوء على قيم البلدين ومصالحهما المشتركة، حيث عملت كجسر بين الثقافتين رغم بُعد المسافات.

وقد تميز حفل الافتتاح بتقديم عرض راقص لفرقة البي- بوي "إكسبريشن كرو"، وفرقة من مركز "جين دو" الوطني الكوري لفنون الموسيقى التقليدية.

وسوف تستمر فعاليات أسبوع كوريا من خلال مهرجان للكيبوب ومسابقة للغة الكورية سيتم تنظيمهما يوم الاثنين القادم في قصر الثقافة "مُفدِي زكريا".

كما أقيمت فعاليات مماثلة ضمن قافلة الصداقة الكورية العربية على مسرح سيد درويش للمركز الأكاديمي المصري للثقافة والفنون يوم الثاني عشر من أكتوبر الجاري.

وشملت أبرز فقرات الحدث عروضا من مركز "جين دو" الوطني لفنون الموسيقى التقليدية، واستعراضا مبهرا لفريق البي- بوي "إكسبريشن كرو" إلى جانب عروض مصرية قدمتها مجموعة إيقاع الكونسرفاتوار وفريق "بيتر سويت" الذي فاز بالمركز الأول في مسابقة كيبوب ورلد فيستيفال لعام 2024 عن فئة الرقص.