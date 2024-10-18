سفير الإمارات لدى كوريا يلقى محاضرة في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية

قام سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى كوريا الجنوبية "عبد الله سيف النعيمي" بإلقاء محاضرة بعنوان "التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة"، يوم الاثنين الماضي في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية.

وبدأ السفير "النعيمي" محاضرته بتقديم لمحة عامة عن دولة الإمارات من خلال عرض مقطع فيديو، ثم تناول الجهود التي تبذلها الحكومة الإماراتية لتطوير استراتيجيات مختلفة تستهدف تحقيق نظام تعليمي رفيع المستوى، وتعزيز جودة العملية التعليمية.

كما قدم شرحا عن القانون الاتحادي الخاص برعاية الأطفال وإلحاقهم بالتعليم، والمنظومة المتكاملة للطفولة المبكرة، والتي توفر فرصا تعليمية متنوعة للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهر ونصف وأربع سنوات، إلى جانب برامج التعليم مدى الحياة في الإمارات العربية المتحدة.

وتحدث "النعيمي" عن مبادرة "بالعربي"، التي أطلقتها مؤسسة "محمد بن راشد آل مكتوم" في عام 2013، وهو ما حظي باهتمام كبير من الطلاب الكوريين المشاركين في المحاضرة، المتخصصين في الترجمة في كلية الدراسات العليا للترجمة التابعة جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية.

وأعرب السفير عن استعداده للتعاون مع جامعة هانكوك وجهودها لتطوير مهارات الطلاب باللغة العربية ودعم المسابقات الإبداعية في الكتابة والشعر والإلقاء والخط، وهي فعاليات تسعى الجامعة من خلالها إلى تشجيع الطلاب على رفع مستوى دراستهم للغة والثقافة العربية.

واستمرت المحاضرة أكثر من ساعتين بسبب كثرة الأسئلة التي طرحها الطلاب على السفير، وخاصة الأسئلة التي تتعلق باللغة العربية.

الجدير بالذكر أن السفير الإماراتي "النعيمي" قد اكتسب خبرات متنوعة في مسيرته التعليمية والمهنية، حيث عمل في جهاز أبو ظبي للاستثمار، وهيئة أبو ظبي للماء والكهرباء قبل تولي منصبه سفيرا لدى كوريا الجنوبية في عام 2016.