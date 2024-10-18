السفارة الكورية لدى البحرين تنظم منتدى للأعمال بين البلدين في سيول

من المقرر أن يتم عقد منتدى الأعمال الكوري البحريني السادس يوم الثلاثين من أكتوبر الجاري في سيول.

وسوف يُقام هذا المنتدى بتنظيم مشترك بين السفارة الكورية لدى البحرين وجمعية الصداقة الكورية البحرينية، وبرعاية كل من الجمعية الكورية العربية، ورابطة التجارة الكورية، ومجلس البحرين للتنمية الاقتصادية.

وسوق يشارك في المنتدى عدد من رجال الأعمال الكوريين والبحرينيين التابعين لغرفة التجارة والصناعة البحرينية والجمعية البحرينية الكورية للصداقة.

كما سيشارك فيه السفير البحريني لدى كوريا الجنوبية "سعود حسن النصف"، والأمين العام للجمعية الكورية العربية "كيم تشانغ مو"، ورئيس جميعة رجال الأعمال البحرينية ورئيس الجمعية البحرينية الكورية للصداقة "أحمد عبد الله بن هندي".

ومن المتوقع أن يوفر المنتدى فرصة للتواصل والتشاور التجاري بين شركات البلدين.