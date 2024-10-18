كاتب مغربي يتحدث عن خلفيات فوز الكاتبة الكورية هان كانغ بجائزة نوبل في الأدب

بعد أن منحت الأكاديمية السويدية الكاتبة الكورية "هان كانغ" جائزة نوبل في الأدب لعام 2024 عن نثرها الشعري المكثف الذي يواجه الصدمات التاريخية ويكشف هشاشة الحياة البشرية، قام الكاتب والإعلامي المغربي "عبده حقي" بنشر مقال عن الخلفية الحقيقية لفوز الكاتبة "هان" بهذه الجائزة.

وقال "حقي" في مقاله إن هذا التكريم والاحتفاء المستحق لا يسلط الضوء على إنجازات الكاتبة الكورية "هان" الفردية فحسب، بل يعكس أيضا السياقات السياسية والأدبية الأوسع التي شكلت عملها، وتداول الأدب الكوري على الساحة العالمية.

وأضاف أن "هان" ولدت في مدينة كوانغ جو في عام 1970، ونشأت في تلك المدينة التي اتسمت بالاضطرابات السياسية مما أثر بشكل عميق على صوتها الأدبي.

وتتمتع مدينة كوانغ جو بأهمية تاريخية بسبب الانتفاضة التي اندلعت فيها في عام 1980، حيث قتل مئات المدنيين في أثناء الحركة المؤيدة للديمقراطية.

وأضاف أن "هان" بدأت مسيرتها الأدبية بالشعر، ونشرت مجموعتها الأولى في عام 1993. وعلى مر السنين، انتقلت إلى النثر، واكتسبت شهرة دولية بروايتها "النباتية" والتي تتعمق في موضوعات الاستقلال الجسدي والمعايير المجتمعية من خلال قصة امرأة تقرر التوقف عن أكل اللحوم بعد تجربة أحلام مزعجة.

وتمت ترجمة هذه الرواية إلى اللغة الإنغليزية في عام 2015، وفازت "هان" بجائزة "مان بوكر" الدولية في عام 2016 عن تلك الرواية، مما رفع مكانتها على مستوى العالم.

وأكد الكاتب المغربي "عبده حقي" أن الاعتراف بفوز "هان كانغ" كأول امرأة آسيوية بجائزة نوبل في الأدب يرمز إلى الديناميكيات المتغيرة داخل عالم الأدب، مشيرا إلى أن جائزة نوبل تعرضت للانتقاد بسبب تركيزها على الرجال، حيث لم تحصل سوى 17 امرأة على الجائزة من بين 120 فائزا منذ إنشائها.

وأضاف "حقي" أن التألق الدولي الذي حققته "هان" قد فتح الأبواب أمام مؤلفين آخرين في كوريا الجنوبية، مما سيعزز الاهتمام بالأدب الكوري في جميع أنحاء العالم، معربا عن اعتقاده بأن التقدير الذي حصلت عليه من جوائز مرموقة مثل جائزة نوبل سيعزز مكانتها كشخصية محورية في الأدب النسائي المعاصر.

وقال إن حصول الكاتبة الكورية "هان كانغ" على جائزة نوبل في الأدب لعام 2024 ليس مجرد إنجاز شخصي منعزل، بل إنه يمثل اعترافا أوسع بالتراث الأدبي الغني لكوريا الجنوبية وانخراطها في السرديات التاريخية المعقدة.