معهد دراسات الشرق الأوسط ينظم جلسة حول الأمن القومي والهجرة الدولية

نظّم معهد دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة هانكوك للدراسات الأجنبية جلسة أكاديمية دولية حول الأمن القومي والهجرة الدولية يوم الاثنين الماضي في فندق ويستن تشوسون في سيول.

وتم تنظيم هذه الجلسة بالتعاون مع فريق المشروعات الاستراتيجية الوطنية التابع للجامعة، وبرعاية مؤسسة الأبحاث الوطنية الكورية، ضمن منتدى الاستراتيجية الثقافية لشبه الجزيرة الكورية والدول الشمالية.

واستهدفت الجلسة تشكيل تضامن دولي عابر للحدود وسط التنافس المتنامي الحالي بين الدول القوية، وتوفير فرص لتبادل الآراء عن هذه القضية.

وترأس الجلسة الدكتور "مؤمن جودة" الأستاذ في كلية الدراسات العليا للدراسات الدولية والإقليمية التابعة لجامعة هانكوك.

وخلال الجلسة، كشف الدكتورة "شيماء حنفي" الأستاذة في كلية الدراسات الدولية بجامعة هانكوك عن أطروحة بعنوان "هل الحريات المدنية تؤدي إلى المزيد من الإرهاب؟" تتحدث عن الديناميات بين الحريات المدنية والإرهاب.

من جانبه، تناول الدكتور "روبرت لورنس" الأستاذ في قسم اللغة الإنغليزية بجامعة دونغ دوك النسائية عن الأبعاد الأمنية لسياسة تركيا تجاه اللاجئين السوريين، والتداعيات المحلية والدولية لرعاية اللاجئين.

واختتم الجلسة الباحث "بيك سونغ هون" في جامعة هانكوك والطالب في كلية الدراسات العليا للدراسات الدولية والإقليمية بتناول تدفقات اللاجئين على مستوى العالم والقوة التنافسية الوطنية بعد الربيع العربي عام 2010.