د. مصطفى يون هيون هو: أسعى لتأليف كتب حول النقد الأدبي العربي

الدكتور/ يون هيون هو، واسمه العربي مصطفى، حصل على درجة الدكتوراه من الجامعة الأردنية في شهر أغسطس الماضي، تحت عنوان " التجليات السردية للصدمة التاريخية في روايات سنان أنطون"، وهو الأول من بين خريجي قسم دراسات الشرق الأوسط بجامعة دانغوك الذي يحصل على الدكتوراه.

ويقول في مقابلة مع القسم العربي إنه اختار الأردن للحصول على درجة الدكتوراه، موضحا أن منهج الدراسة هناك يختلف عن المنهج التلقيني في الجامعات الكورية، حيث يقوم الأستاذة في الأردن بإجراء مناقشات مع الطلاب ويستمعون إلى آرائهم، وهو ما مثّل أبرز التحديات التي واجهها في الدراسة هناك، لكن منهج المناقشة هذا يساعد الطلاب على التطوير الأكاديمي.









ويتحدث الدكتور مصطفى يون أيضا عن الصعوبات الشخصية التي واجهها خلال فترة دراسته للدكتوراه، وعن مشاعره حول عودته إلى كوريا بعد قضاء وقت طويل في الأردن لإعداد رسالة الدكتوراه، وعن حصوله على عدد من الجوائز في مسابقات اللغة العربية.









وحول خططه المستقبلية بعد حصوله على الدكتوراه، يقول إنه يرغب أولا في ترجمة عدد من الكتب العربية إلى اللغة الكورية، خاصة في مجال النقد العربي الحديث، وأيضا في مجال الأدب العربي، وبعد ذلك سيسعى إلى تأليف كتب حول النقد الأدبي العربي بناء على أفكاره هو، وليس من خلال نقل أفكار الآخرين.

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