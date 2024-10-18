قرار سنغ هان ترك فرقة رايز بعد إعلان عودته بيومين

أعلنت شركة Wizard production التابعة لشركة SM Entertainment يوم 13 أكتوبر أن عضو فرقة RIIZE، سنغ هان، سيترك الفرقة من أجل المعجبين والفرقة. وجاء ذلك عقب يومين من إعلان عودته إلى الفرقة بعد غيابه لمدة 10 أشهر بسبب فضيحة متعلقة بحياته الشخصية قبل بدء نشاطه الفني.





كانت الشركة قد أعلنت يوم 11 أكتوبر أن العضو سنغ هان سيعود للفرقة بعد توقفه عن النشاط وقالت: "اعترف سنغ هان بتصرفاته الخاطئة وهو يشعر بالأسف الشديد نحو المعجبين. ومن خلال المناقشات والتشاورات مع أعضاء الفرقة، قررنا أن 7 أعضاء من بينهم سنغ هان سيكونون الأفضل لكتابة بصفحة جديدة لفرقة RIIZE. لذلك سيشارك في الأنشطة المتوقعة تدريجيا بدءا من الشهر القادم. ونرجو منكم أن تثقوا بقرارنا لكي تحقق الفرقة المزيد من التقدم والنجاح على نحو أفضل".





ولكن بعد هذا الإعلان، عارض بعض معجبي الفرقة BRIIZ معارضة شديدة وطلبوا خروجه مع إرسال حوالي 200 باقة زهور من التي تُرسل للتعازي إلى مقر الشركة، مكتوب عليها: "اخرج يا هونغ سنغ هان"، "ستة أعضاء فقط لرايز للأبد".





لهذا، كتبت الشركة عن موقفها مجددا تقول: "نعتذر لنادي المعجبين عن إرباككم بسبب الإعلان عن عودة سنغ هان. وضعنا أولوية في كيفية إخراج الفرقة بدلا من التفكير في أهمية العلاقة بين المعجبين والفنانين. ولكن اتخذنا ذلك القرار بعد تفكير جدي لمدة طويلة لإسعادكم وإرضائكم من خلال النمو الجديد مع عودة العضو. ثم أدركنا أن ذلك القرار ليس صائبا بعد مراجعة ردود أفعالكم. نعتذر لكم مرة أخرى وسنقبل قرار سنغ هان بالخروج من الفرقة وسندعمه لإظهار مهاراته وتحقيق أحلامه".