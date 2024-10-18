موجة ثقافية جديدة مع ظهور أغنية روزيه APT

أغنية APT أحدثت موجة ثقافية جديدة حول العالم أولا لأنها احتلت المرتبة الأولى في قوائم Spotify العالمية والأمريكية وهي أكبر منصة موسيقية في العالم بعد أربعة أيام من إصدارها في الـ18 من أكتوبر وتجاوزت 100 مليون مشاهدة على يوتيوب يوم الخميس24 اكتوبر، وهذه هي المرة الأولى التي تتصدر فيها مغنية كورية منفردة مخطط Spotify العالمي والمخطط الأمريكي وتأثيرها لا يتوقف هنا.

الأغنية مستوحاة من لعبة للكبار في كوريا يلعبونها في أثناء الشرب حيث يصرخون APT APT وهي كلمة تعني شقة والشقق كما هو معروف لها طوابق كثيرة ولذلك يضع المشاركون أيديهم فوق بعضها البعض ويعدون من الرقم واحد حتى الرقم الذي ذكره صاحب التحدي ومن يصل إلى ذلك الرقم يحصل على دوره للشرب.

وقد قالت روزيه سابقا إن هذه هي لعبتها المفضلة وأنها اعتقدت أن تأليف أغنية مستوحاة من اللعبة فكرة رائعة ومن هنا انتشرت كلمة APT في أنحاء العالم خلال أيام بسيطة.