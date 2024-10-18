مهرجان الثقافة الكورية 2024 لناشطي الترويج الأجانب لكوريا

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من المتوقع أن يتجمع عدد من ناشطي الترويج الأجانب لكوريا متحلين بحبها وحماسها في مهرجان كبير.

وصرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية مؤخرا بأنها ستقيم مهرجان الثقافة الكورية الكبير لعام 2024 في قاعة "ييس 24" في منطقة "كوانغ جانغ" بالعاصمة سيول يوم السبت القادم.

ومن المتوقع أن يتم بث فعاليات المهرجان عبر قناة يوتيوب في جميع أنحاء العالم، ويتميز مهرجان هذا العام بزيادة عدد المشاركين من الجمهور.

وفي الجزء الأول من المهرجان "جوائز الكي مُبدعين" سيتم توزيع جوائز على أفضل المراسلين الفخريين لموقع كوريا دوت نِت وأفضل المؤثرين للترويج للثقافة الكورية إلى جانب أفضل المشاركين في المسابقة الدولية "دردشة حول كوريا لعام 2024".

وفي فئة أفضل المراسلين الفخريين لموقع كوريا دوت نت، تم اختيار 5 أشخاص، من بينهم "فرانكي راميرو دي جيسوس" من تيمور الشرقية، الذي زار شخصيا فعاليات التبادل الثقافي بين كوريا وإندونيسيا وكتب مقالات ثلاثية الأبعاد. محمد: كما اختيرت خمسة فرق للفوز بجائزة أفضل المؤثرين للترويج للثقافة الكورية بما في ذلك المؤثر التايلاندي "أييا بات وانكاوسانت " الذي أنتج مقطع فيديو يقدم الثقافة الكورية بشكل مثير للاهتمام وترفيهي، يشمل المشي في الشوارع الكورية ووضع مكياج كوري.

أما في الجزء الثاني، فسيتم منح جوائز للفرق الفائزة في كل مجال من مجالات "تحدي المجتمع الكوري"، الذي يجمع الثقافة الكورية مع نوادي الموجة الكورية.

وكمكافأة، سيقوم الفائزون بتجربة الثقافة الكورية على مدار تسعة أيام من خلال زيارة مناطق الجذب السياحي مثل قصر كيونغ بوك وقرية بوك تشون للبيوت الكورية التقليدية في سيول، ومنطقة قمة "دودام" وكهف كوسو في منطقة دان يانغ بمقاطعة شمال تشونغ تشُنغ.