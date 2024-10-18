عرض دولي للواجهة الإعلامية في سيول

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من المقرر أن يُقام عرض دولي للواجهة الإعلامية أو عرض مقاطع فيديو على الجدار الخارجي في منطقة كوانغ هوا مون بالعاصمة سيول في شهر ديسمبر القادم من أجل عرض الفن الإعلامي الذي يتم التعبير عنه بالوسائط باستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر من خلال الجمع بين الضوء والفن والتكنولوجيا.

وقالت بلدية سيول مؤخرا إنها تقوم بإعداد فاعلية "سيول لايت كانغ هوا مون لعام 2024" والتي ستلون وسط مدينة سيول بالضوء.

ومن المتوقع أن يقوم العديد من فناني الإعلام المشهورين عالميا مثل الكوري إيم تيه كيو والإيطالي "دافيد هارتونو" والفرنسي "دافيد ويغونو" بإبداع أعمال كبيرة باستخدام المنطقة كخلفية.

وسوف يقوم الفنان الكوري الذي يعبر عن الإحساس الحديث بالاعتماد على المواد والتقنيات التقليدية للفن الشرقي، بتجسيد البراءة والأمل المفقودين في الحياة المزدحمة للناس المعاصرين.

كما سيقدم الفنان الآسيوي الإيطالي "دافيد هارتونو" عرضا بعنوان "رحلة سيول نحو المستقبل" باستخدام الأنماط الكورية التقليدية وزهرة شارون.

أما الفنان الفرنسي دافيد ويغونو فسوف يلقي الضوء على تطور كوانغ هوا مون، رمز سيول، ويستكشف ماضيها وحاضرها ومستقبلها.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم عقد حدث "لايت آب كوانغ هوا مون" الذي يستهدف مصوري الفيديو الموهوبين من جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يشارك فيه 28 فرقة من 24 دولة بحيث يتم عرض أعمالهم تحت شعار كوانغ هوا مون حتى يوم 15 في شهر ديسمبر القادم. خاصة من المتوقع أن تُعرض خمسة أفلام مختارة منها حتى يوم اختتام الفعالية.

وقال "هوانغ جي يونغ" المدير الفني لعرض سيول لايت كوانغ هوا مون لعام 2024 إن الفعالية ستيح فرصة جديدة لتجربة المنطقة كما يفسرها فنانون عالميون وعرض وجه مختلف للمنطقة.

وأضاف أن الفعالية التي تجمع بين التقنية المتقدمة والفن ستحول سيول إلى مركز عالمي للفنون الإعلامية.