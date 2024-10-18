تنظيم منتدى جيجو الدولي للشباب في نوفمبر

ⓒ YONHAP News





يجتمع 211 طالبا وطالبة من 29 مدينة حول العالم في جزيرة "جيجو" من أجل تبادل الآراء حول القضايا العالمية مثل الذكاء الاصطناعي والبيئة ومنع العنف.

وقالت هيئة التعليم في مدينة جيجو يوم أمس إنها ستعقد منتدى جيجو الدولي للشباب في مركز تدريب إم جي جيجو في منطقة ايه وول، خلال الفترة من اليوم وحتى يوم 2 نوفمبر.

والموضوع الرئيسي لهذا المنتدى هو "الابتكار والشمول بقيادة الشباب: العمل من أجل التغيير العالمي".

ويحضر المنتدى، الذي يصادف الذكرى السنوية الخامسة عشرة على تأسيسه هذا العام، 211 من الطلاب والمدرسين من إجمالي 29 منظمة أبرمت اتفاقيات تبادل وتعاون للتعليم مع الهيئة الكورية.

ويضم المنتدى تجارب وتبادلات ثقافية وحلقات نقاش على مدار 5 أيام. وخاصة، ستقوم وزيرة الخارجية السابقة "كانغ كيونغ هوا التي تَشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة جمعية آسيا، بإلقاء محاضرة حول موضوع "القيادة الشبابية من منظور عالمي".

ويناقش المشاركون في 8 جلسات بناء مجتمع سلمي من خلال تناول "خطط تعزيز فهم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والاستعداد لمجتمع المستقبل"، و"خطط التفاهم والتعايش في المجتمع متعدد الثقافات".

كما سيتناولون خطط الحد من استخدام البلاستيك وعادات الاستهلاك المستدامة ومنع الصراع والعنف.

وقال مسؤول في هيئة التعليم في مدينة جيجو إن الهيئة تنبذل قصارى جهدها لإدارة هذا الحدث حتى يتمكن الشباب الذين سيقودون مجتمع المستقبل من النمو ليصبحوا قادة عالميين بما يتماشى مع عصر العولمة.