استخدام حتى آلة ترجمة للحصول على الكيمتشي الأصلي!

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لا يتوقف اهتمام الأجانب بالطعام الكوري عند مجرد تناوله فقط بل يتطور إلى العثور على المكونات الكورية وطهي الطعام الكوري الأصلي

بأنفسهم.

كما يلقى المبدعون الأجانب الذين يصنعون الطعام الكوري بنكهاته الفريدة عبر الإنترنت رواجا كبيرا، حيث يبحثون حول مناطقهم ويستخدمون آلات للترجمة للعثور على "الطعام الكوري الأصلي".

وقام "جيك هاتشيسون"، وهو أحد المؤثرين الذين يعيشون في ولاية فلوريدا الأمريكية، بنشر مقطع فيديو لنفسه وهو يحمل زجاجة من المخلل الكوري التقليدي "الكيمتشي" في حسابه على إنستغرام في السادس عشر من الشهر الماضي، قائلا إنه اشترى الكيمتشي الكوري الحقيقي من مخبز كوري.

وشرح كيف تم ذلك بالقول إن زميله في العمل المتزوج من امرأة كورية كان يعمل في كوريا لمدة 5 سنوات تقريبا، وقد نصحه بشراء الكيمتشي من مخبز يديره كوريون".

وقال هاتشيسون، الذي زار المخبز، إنه استعان بآلة ترجمة في المتجر الذي كانت توجد فيه أربع نساء كوريات، وحصل أخيرا على "الكيمتشي الحقيقي" مقابل 13 دولارا.

وبعد ذلك تذوق الكيمتشي مع زميل له في العمل حيث كانا يأكلان الكيمتشي بطريقتهما الخاصة، مع السلطة أو الفاكهة. وبعد تناول الكيمتشي، أشاد الاثنان بمذاقه قائلين "إنه أفضل بكثير من الذي يُباع في المتاجر" و"رائحته مثيرة للإعجاب ولذيذ".

ويتمتع مقطع الفيديو هذا بشعبية كبيرة حتى إنه سجل أكثر من مليونين و480 ألف مشاهدة حتى الخامس والعشرين من هذا الشهر.

كما تحظى مقاطع الفيديو التي تصور "الطعم المنزلي" للجدات الكوريات بشعبية كبيرة في الخارج.

ومن أهمها مقاطع فيديو حول طبخ الجدة الذي نشرته مؤخرا ناشطة اليوتيوب الكورية الأمريكية "إلين بارك" واحدا تلو الآخر.

وكان المحتوى الرئيسي لإلين بارك حتى الآن عبارة عن مدونات فيديو تشارك فيها حياتها اليومية.

وفي الفيديو، تطبخ الجدة بمهارة الكيمتشي ونودلز الدجاج المقلي الساخنة المألوفة بالفعل للأجانب، كما تطبخ أيضا الطعام الكوري الذي قد يكون غير مألوف للأجانب، مثل طبق طوك بو كي مع النودلز الذي تعده لحفيدتها.

ويحظى هذا المحتوى باهتمام كبير لدرجة أنه تجاوز بسهولة 10 ملايين مشاهدة بمجرد تحميله. ووصل إجمالي عدد مشاهدات فيديوهات إلين بارك إلى 200 مليون مشاهدة.

وتضمنت التعليقات على الفيديو أشياء مثل: "أستطيع أن أشعر بالعلاقات الحميمة بين الجدة والحفيدة في الأطباق المعدة بلمسة خاصة"، و"الطعام المصنوع بالطريقة الأصلية يبدو جيدا جدا".

وهناك أيضا أجنبي يطبخ بالمكونات الكورية والوصفات الأصلية، وهو الكندي "لوغان موفيت" الذي يدير قناة "logagm" على يوتيوب والتي تضم مليونا و30 ألف مشترك.

وعلى الرغم من أنه لا علاقة له بكوريا، إلا أنه يكتسب شعبية كبيرة من خلال إنتاج ونشر محتوى الطبخ القصير الذي يركز على الطعام الكوري.

ويصنع لوغان الطعام الكوري باستخدام المكونات الكورية فقط. وخاصة تثير مهارته في طبخ الطعام الكوري اهتمام الكثير من المشاهدين حيث يطبخ وهو يرتدي قفازين مطاطيين ويضيف التوابل بيديه ويضع الطعام على طريقة الوجبة المنزلية مثل الكوريين.