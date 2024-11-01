عائشة باك إين سوك: أريد أن يكون وراء نجاحي الإسلام والمسلمون

في مقابلة مع القسم العربي، تقول الأستاذة/ عائشة باك إين سوك، المديرة السابقة للقسم العربي في وكالة "يون هاب" للأنباء، إنها قررت ترك عملها لكي تعطي فرصة للجيل الأصغر، وكان ما شجعها أيضا في اتخاذ ذلك القرار طبيعتُها المحبة للمغامرة والتغيير، وبالتالي بدأت في العمل كمديرة لمدرسة "الأمير سلطان" في المركز الإسلامي في العاصمة سيول.









وتقول الأستاذة عائشة إنها تكتسب الكثير من الطاقة الإيجابية من الأطفال في المدرسة، حتى إنها صارت تغيّر من لون ملابسها لتتواءم معهم، وهو ما أتاح لها أيضا أن تتفرغ لممارسة هوايتها في الرسم، والمشاركة في المعارض الفنية، وتستعرض الأستاذة عائشة بعض اللوحات التي رسمتها للمسجد المركزي في سيول.

وتقول الأستاذة عائشة إن أمنيتيها منذ الطفولة أن تكون سفيرة لبلادها كوريا، وبالتالي قررت أن تتعلم إحدى اللغات الأجنبية المهمة، وكان إعجابها بحفاظ الشعب العربي على تقاليده هو ما دفعها لدراسة اللغة العربية، ثم اعتناق الإسلام.









وتؤكد الأستاذة عائشة باك إن عملها في المسجد المركزي كمديرة للمدرسة هناك قد أعطاها راحة نفسية كبيرة وطاقة إيجابية لتطوير نفسها، كما تقول إن لديها طموحا كبيرا لأن تكون شخصية مهمة في المجتمع الكوري، وتريد أن يكون وراءَ نجاحها الإسلام والمسلمون.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".